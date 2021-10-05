Дома переехали, людей эвакуировали: как с высоты выглядит разрушенный оползнем поселок в Сочи

Фото: мэрия Сочи

Прошлой ночью жителям Сочи было не до сна. Они проснулись от схода оползня. Из-за движения грунта несколько домов даже переехали на 30 метров и накренились. Всего пострадали 20 построек. В восьми домах находились людей.

Сейчас местные жители в безопасности. В санатории «АкваЛоо» спасатели развернули пункт временного размещения. Свои дома оставили 30 человек, в том числе 10 детей. В результате ЧП никто не пострадал.

Сейчас на месте работают спасатели. Ситуация со сходом оползня находится на контроле у мэра Сочи Алексей Копайгородского. Вместе с прокурором курорта Вячеславом Овечкиным он уже посетил поселок Сергей-Поле и разрушенную стихией дорогу в Варваровку и пообщался с местными жителями.

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

- Принято решение ввести здесь локальный режим ЧС, чтобы оперативно выделить финансирование и как можно быстрее восстановить дорогу. Пока же оказываем жителям всю необходимую помощь, - подчеркнул глава города.

Из-за схода оползня повисли над домами опоры газовых труб и линии электропередач. На время работ поселок обесточили.