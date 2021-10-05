Мэр Сочи взял ситуацию со сходом оползня на контроль

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Ночью 5 октября в селе Сергей-Поле Лазаревского района произошел оползень. Пострадали 20 домов, 30 людей были эвакуированы. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Ситуацию со сходом оползня взял на контроль мэр Сочи Алексей Копайгородский. Он сообщил об этом в своем телеграм-канале.

- Лично контролирую работу городского оперативного штаба. Всем семьям, пострадавшим от непогоды, окажем помощь, никто не останется один на один со своей бедой, - написал глава.

Алексей Копайгородский также добавил, что семьи, оказавшиеся в зоне бедствия, уже эвакуировали в пункты временного размещения. Их разместили в пансионате "Аквалоо".