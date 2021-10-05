Оползень сошел в селе Сергей-Поле в Сочи. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

30 человек, 10 из которых - дети, эвакуированы из зоны схода оползня в Сочи. Жители села Сергей-Поле размещены в пансионате "Аквалоо".

Напомним, за двое суток здесь выпала практически месячная норма осадков. В селе Сергей-Поле даже сошел сель. Сдвиг грунта случился ранним утром во вторник, 5 октября.

Подтопление зафиксировано в селе Молдовка. В социальных сетях жители распространяют видео, на которых видно, как машины «плывут» по местным дорогам. А в городскую школу №100 родители буквально несли детей на руках: около входа образовались огромные лужи, и пройти, не промочив обувь и ноги, было невозможно.