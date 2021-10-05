В Сочи введен локальный режим ЧС

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В ночь на 5 октября в селе Сергей-Поле Лазаревского района произошел оползень. Из-за его схода пострадали коттеджи местных жителей, а также инфраструктура населенного пункта. К счастью, обошлось без людских жертв. Сейчас 20 взрослых и 10 детей размещены в санатории «Аквалоо».

Ситуацию на контроль взял глава Сочи Алексей Копайгородский. Вместе с прокурором курорта Вячеславом Овечкиным он посетил населенный пункт и разрушенную стихией дорогу в Варваровку.

- Принято решение ввести здесь локальный режим ЧС, чтобы оперативно выделить финансирование и как можно быстрее восстановить дорогу. Пока же оказываем жителям всю необходимую помощь, - отметил мэр курорта.

В целом за двое суток на курорте выпало 50 мм осадков, что превышает норму. Обильные ливни спровоцировали подтопления 14 дворов, из-за сильного ветра падали деревья, были зафиксированы нарушения в работе системы электроснабжения. Последствия уже устранены.

Помимо этого в Сочи восстанавливают участок федеральной трассы А-147 в районе Мамайского перевала. Там ночью сошел сель. Движение открыто, в том числе частично для грузового транспорта, сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.