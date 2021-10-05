Жителей Новороссийска просят остаться дома из-за урагана

Фото: администрации Новороссийска.

Непогода продолжает терзать Краснодарский край. Жителей Новороссийска просят даже остаться дома. Причина тому - ураганный ветер, который прогнозируют в городе. В Новороссийске 5 октября объявили экстренное предупреждение. В ближайшее время там усилится ветер до 32 метров в секунду.

- Граждан просим не покидать дома без особой нужды и соблюдать элементарные меры безопасности, находясь на улице, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Кроме того, прогнозируется сильное волнение моря с высотой волн до 1,5-2,5 метра.

Напомним, на прошлой неделе в Новороссийске уже бушевал норд-ост. Большие деревья ломало как соломинки. Ветки падали во дворах, на машины, пешеходные дорожки и проезжие части. Спасателям пришлось трудиться всю ночь.