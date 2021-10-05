«Одного учить труднее, чем целый класс»: откровения педагога, который воспитывает единственного ученика

Станислав Калюжный - учитель из села Заря Краснодарского края

О Станиславе Калюжном - учителе начальных классов из Краснодарского края - узнали еще в начале сентября. Тогда все внимание СМИ было приковано к преподавателю потому, что к нему в класс пришел всего один ученик - Даня Нетутин. Сегодня педагог отмечает свой профессиональный праздник - День учителя. Преподаватель рассказал «КП», каково это - быть учителем, к которому ходит всего один ребенок.

Раньше в классах у Станислава было много учеников, а в этом году - пришел всего один

- Вот уже больше месяца мы работаем с Даней. Для меня это первый подобный опыт. Одного ребенка учить оказалось намного труднее, чем целый класс. Даня - мальчик способный, но мне приходится уделять ему много внимания на каждом уроке. Для меня важно, чтобы ребенок не заскучал. Мы с ним сейчас учимся считать, изучаем буквы и звуки. Скоро Даня начнет читать.

Учитель признается, что преподавать для одного ребенка намного сложнее

Станиславу Калюжному 39 лет. Родился он в Омске. В 14 лет перебрался с родителями на Кубань - в станицу Ленинградскую. В детстве мечтал стать инженером-конструктором. Но после школы поступил в педагогический колледж. Когда окончил его, пошел в армию, а когда вернулся, работать по профессии не стал.

- В школе я работаю всего 7 лет, - рассказывает учитель. - Выпустил два класса. А до этого я и строителем работал, и менеджером по продажам в местном магазинчике, и даже воспитателем был. В школу пошел, потому что понял, что мне очень нравится работать с детьми. Да и потом не зря же я образование получал. С конечным выбором не прогадал. Очень люблю свою профессию.

Станислав сейчас работает в школе № 20, что находится в селе Заря Краснодарского края. Учеников там мало. Всего - 840 ребят. В коллективе тоже не многолюдно: 12 преподавателей. Трое из них - мужчины. Сам Станислав – учитель начальных классов, а еще преподаватель физкультуры и педагог по иностранному языку.

Станислав принимал участие в конкурсе "учитель года"

- В школе скучать не приходится! Коллектив у нас дружный. Мы постоянно принимаем активное участие в различных мероприятиях, - говорит учитель начальных классов.

3 года назад коллектив школы №20 выиграл статуэтку "Ника" за активное участие в различных мероприятиях

В свободное от работы время Станислав занимается конструированием — собирает машинки, танки и самолёты. Своими умениями педагог с радостью делится с учениками - несколько лет назад создал в школе кружок по конструированию из лего.

- Даня пока на мой кружок не ходит, еще маленький. Но, думаю, он потом тоже придет. Буквально за месяц мой единственный ученик успел найти друзей, общается с ребятами постарше.

В прошлом году Станислав вместе с учениками, которые занимаются в его кружке, участвовали во Всероссийском конкурсе. И показали там отличные результаты.

В школе Станислав работает всего 7 лет, но дети его успели полюбить

- Мы готовили проект по сортировке мусора - смастерили изделие из фигурок лего. С этим проектом мы выиграли все региональные туры и поехали в Москву. Там нас тоже ждала победа в нашей номинации, - рассказывает учитель. - Я стараюсь занимать детей по-разному, чтобы они от учебного процесса не уставали. Самое главное при работе с детьми - быть с ними на одной волне, уметь слушать их. Ну и не забывать про то, что каждый ребенок - индивидуален. К каждому нужно найти правильный подход. А когда у тебя всего один ученик в классе – это делать легко. Но и с теми, кого уже выпустил из начальной школы, поддерживаю хорошие отношения. Ребята частенько прибегают ко мне на переменах, задают свои вопросы. Я им, конечно, стараюсь во всем помочь. В общем, быть учителем - здорово!