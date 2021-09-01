Один в классе: для единственного первоклассника из кубанской школы прозвучал первый звонок

В кубанской школе в 1-й класс пошел всего один ребенок Фото: Станислав Колюжный

1 сентября за парты кубанских школ сели несколько тысяч учеников. Абсолютным рекордсменом по количеству первоклассников стала краснодарская школа №94 - там 840 учащихся. А вот минимум первоклашек - в школе №20, что находится в селе Заря Выселковского района. В селе живут всего 700 человек, и среди них лишь один первоклассник в этом учебном году. Торжественный первый звонок прозвучал только для одного ребенка - Дани Нетутина. Он и был в центре внимания!

Все внимание сегодня было приковано к единственному первокласснику

Мальчик уже встретился со своим классным руководителем Станиславом Калюжным. И даже на первом уроке побывал. Занятие прошло с глазу на глаз. Впрочем, теперь так будут проходить все уроки. Сейчас в расписании у Дани всего 3 предмета: русский язык, литературное чтение и математика. Списывать у одноклассников не получится. Придется учиться. Даня готов.

Классный руководитель быстро нашел общий язык с первоклассником

В кабинете стоит кромешная тишина. Нет ни детских криков, ни радостных возгласов. Отсюда доносится лишь тихая беседа ученика и учителя. Станислав Сергеевич провел для своего подопечного Урок знаний, посвященный Году наук.

Даня Нетутин уже побывал на своем первом уроке

А до этого - торжественная линейка. На нее Даню привела мама. У нее уже седьмой ребенок пошел в школу, поэтому женщина ничуть не волнуется, подбадривает сынишку. Всего же в семье восемь детей.

Фото: Станислав Колюжный

Про букет семья Нетутиных, конечно, тоже не забыла. Даня несет ярко-желтые хризантемы в голубой обертке. Мальчик уже подарил цветы своему классному руководителю, торжественно дал первый звонок и прочитал стихотворение на праздничной линейке. А значит, и учебный год можно начинать. Школа подарила своему единственному первокласснику букварь и тетрадки.

- Даня сегодня волновался, — рассказывает «КП-Кубань» Станислав Калюжный, — потому что это для него очень важный день, да и все внимание на линейке было приковано только к нему. Мы быстро нашли с ним общий язык, поэтому проблем у нас не будет.

Напомним, что всего в сельской школе учатся 50 детей. В каждом классе (а их здесь всего 9) - по 5-6 человек. Но чтобы в классе был всего один ученик - такое впервые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

1 «Я» класс и ученики с чемоданами: как в школах Краснодара прошли праздничные линейки

Дети вернулись за парты (подробнее)

В Краснодаре заработала школа с интерактивным музеем и лабораторией для первоклассников

Она не имеет аналогов в краевой столице (подробнее)