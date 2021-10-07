Полицейский задержал в Сочи мужчину, а потом перевел с его карты себе 132 тысячи рублей

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В Сочи окончили расследование дела, которое завели в отношении 23-летнего полицейского. Водитель патрульно-постовой службы местного МВД доставил жителя Сочи в отдел, а потом, по версии следствия, завладел его телефоном и банковской картой. И перевел себе деньги.

- Полицейский доставил в участок 33-летнего сочинца, который находился в общественном месте в состоянии опьянения, - рассказывает источник в правоохранительных органах Краснодарского края. - А потом путем обмана получил доступ к его мобильному телефону и банковской карте. После чего осуществил перевод 132 325 рублей с расчетного счета задержанного.

Деньги себе перевел еще 11 июля, но только сейчас расследование дела завершено. И следствие установило причастность старшего сержанта к мошенничеству.

В полиции он служил четыре года. Но когда вскрылась эта история с переводом денег задержанного, сотрудника МВД уволили.

- Он уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, - пояснили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полицейскому предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием").

- Сейчас он находится под подпиской о невыезде, - сообщили в МВД региона.

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