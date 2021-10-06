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6 октября 2021 9:42

24 уголовных дела возбудили на двух инспекторов ГИБДД на Кубани

Чтобы не наказывать водителей за нарушения ПДД, они предлагали платить им
Ева МУР
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Гаишников будут судить

Гаишников будут судить

Фото: Николай ХИЖНЯК

Два инспектора ГИБДД по Славянскому району Кубани сочли государственную службу в полиции выгодной профессией. Они наладили целый бизнес по избавлению автовладельцев от административной ответственности.

Правоохранители вылавливали на дороге нарушителя, везли его в отделение или решали все вопросы на месте в салоне автомобиля ДПС.

- Никто не хочет лишаться прав, к примеру, за пересечение сплошной полосы. Люди готовы заплатить на месте, чем лишиться возможности передвигаться на авто, - рассказывает "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией. - Оба инспектора предлагали рассчитаться наличностью. Ставка составляла от 5 до 12 тысяч рублей.

Понятно, что такую сумму мало кто возит с собой в кошельке. Но полицейские нашли выход. Они называли сумму и номер телефона, на который должен поступить платеж. Как только на банковскую карту падала названная сумма, протокол откладывали до следующего "арестанта".

- Таких эпизодов набралось 24. Сейчас возбуждена серия уголовных дел по всем в отдельности. Но скорее всего, их объединят в одно производство, - уточняет источник "КП" - Кубань".

Уголовных статей, по которым предъявлены обвинения, тоже несколько. Это получение взятки в крупном размере, мелкое взяточничество и превышение должностных полномочий.

Одного из инспекторов уже уволили из органов за дисциплинарный проступок. А его коллега, который тоже стал фигурантом уголовных дел, пока находится на больничном.

ЧППроисшествия: ЧП