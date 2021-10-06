В Краснодаре отопление дадут во все многоэтажки: АТЭК извинился за список должников

В компании, которая поставляет тепло в дома краснодарцев, все же не будут закручивать гайки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Список более чем из 2000 краснодарских многоэтажек, в которых не будет отопления, опубликовал на днях АТЭК. Именно эта компания подает тепло в дома горожан. В сообщении компании говорилось, что из-за огромных долгов перед поставщиком они просто не дадут батареям огня. И выкатили список со всеми адресами, где не будет отопления.

Хотя официально отопительный сезон в Краснодаре уже стартовал . Комфортно стало в школах и детских садах, а вот в многоэтажки тепло обещают подавать по заявкам. То есть управляющая компания или ТСЖ должны обратиться к поставщику с просьбой врубить в доме отопление.

Новость, что большая часть города останется без тепла, взорвала Краснодар. Но на следующий день после того, как появился «черный список», АТЭК извинился перед горожанами и сообщил, мол, перепутали все.

- Сообщаем, что во все многоквартирные дома Краснодара, поставщиком тепла в которые является АО «АТЭК», отопление будет подано по заявочному принципу, как и было ранее заявлено, - заявили в компании. - Ранее опубликованный список не отображает готовность домов к отопительному сезону. В нем содержалась информация по состоянию на апрель 2021. И был сбой на серверном оборудовании, вся информация просто не корректна. Просим извинения за неудобства!

В список, который ранее опубликовали в АТЭК, попали и дома одной из самой крупных управляющих компаний города – ГУК «Краснодар». У нее на балансе - 3021 многоэтажка. 2079 дома из них - с централизованной системой отопления, из которых только 9 - с автономной котельной. И в 1757 домов ГУКа тепло как раз и поставляет «АТЭК».

- По договору с АТЭК мы должны подготовить к началу сезона внутридомовые инженерные системы и получить акт готовности к работе в отопительный период, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в ГУК «Краснодар». – Испытания оборудования мы провели, все системы проверили. При этом присутствовал представитель АТЭК. Причем выполнялись не только работы по промывке и гидравлическим испытаниям оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность, но еще мы отремонтировали общедомовые системы отопления, провели ревизию оборудования элеваторных узлов и погодного регулирования. То есть все проверили и привели в порядок, все приборы и установки готовы к отопительному сезону.

В управляющей компании говорят, что АТЭК разместил информацию об их домах, в которых указано, что никакие работы там не проводились.

- А ведь это не так, - негодуют в ГУК «Краснодар» . - Информация не соответствует действительности, так как все дома, указанные в перечне объектов, не готовых к эксплуатации в осенне-зимний период, все же подготовлены к отопительному сезону, что подтверждается соответствующими актами. И все документы были утверждены главным инженером филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».

Оказалось, что и задолженности перед «АТЭК» у ГУКа нет.

- По данным на 6 октября задолженность за поставленную тепловую энергию перед АТЭК отсутствует, производится оплата за сентябрь 2021 года, - объяснили в управляющей компании. - Да и акты с замечаниями к выполнению требований по готовности многоквартирных домов, находящихся в управлении нашей организации при подготовке к отопительному периоду, уполномоченным органом не выдавались. То есть нашей управляющей компанией в процессе подготовки к отопительному периоду выполнены все требования действующего законодательства России.