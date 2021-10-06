«Лес на дрова закончился»: в минприроды Краснодарского края объяснили, почему в районах без газа не могут начать отопительный сезон

Но можно собирать валежник. Фото: krd.ru

Жители сразу нескольких районов Кубани столкнулись с дефицитом леса на дрова. Газа у них в домах нет, и единственный способ их согреть - затопить печь. Но в этом году многие ждут свой заказ дров уже несколько месяцев.

В ход пошли уже старая мебель, заборы и яблоньки из сада.

- Я не знаю, как из положения выходят другие. Я заказал дрова через МФЦ, как полагается, еще в июне, но по сей день нет никаких гарантий, что мне привезут их раньше ноября, - говорит Дмитрий Решняк из Лабинского района. Похожая ситуация и в селах под Геленджиком.

Но, судя по всему, не привезут. По крайней мере, еще очень нескоро. В минприроды Краснодарского края рассказали, что лес на дрова в Лабинском районе исчерпан.

- Прорабатывается вопрос о выделении дополнительного объема древесного топлива из лесничеств близлежащих районов, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.

Сейчас на рассмотрении там находятся 185 заявлений от жителей только Лабинского района. Но дают добро на поставку, оказывается, тоже не всем.

- Кто-то преувеличивает количество дров, которое ему необходимо на отапливание дома зимой. Кто-то вообще не прописан в жилье, а претендует на поставку, - уточняют в минприроды.

Это, оказывается, тоже аргумент, чтобы вообще остаться без дров зимой.

К слову, с 1 октября постановлением главы Лабинского района отопительный сезон здесь начался.

- Проблема есть в Ахметовском поселении, там нет газа. Он только проектируется. Пока жалоб на прохождение отопительного сезона в школе, детском саду и амбулатории нам не поступало. Насколько мне известно, котельные там уже начали работать потихоньку, - объяснил «КП» - Кубань» ситуацию замглавы района по ЖКХ Андрей Киселев.

По его словам, в минприроды решили навести порядок с «черными лесорубами», и сейчас, чтобы спилить кубометр леса, нужно пройти не одно согласование. В итоге лес цел, но грянул дефицит дров.

- Надо было загодя позаботиться о разрешении на выделение деляны и прочих моментах, а люди этого вовремя не сделали, - говорит замглавы.

В минприроды тоже настаивают, что народ поздно спохватился. Многие заявления, по данным ведомства, были поданы только в сентябре.

Но жители Ахметовского настаивают, что писали их аж в конце прошлой зимы. И дров нет.

Кстати, чтобы протопить среднюю станичную хату в 60 квадратов, нужно полторы машины дров на зиму. Стоит одна в районе 10 тысяч рублей.

Как альтернативу в минприроды называют возможность сбора валежника - сухих веток в лесу.

- Граждане имеют на это право, причем бесплатно. Важно учитывать, что объем заготовки данного ресурса не ограничен и не отменяет право получения дров для собственных нужд и может осуществляться в том числе в границах арендуемых лесных участков. Территории, требующие очистки от валежника, можно узнать у участкового Лабинского лесничества, - говорят в ведомстве.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации...