Сочи забрал у Москвы звание города с самой дорогой недвижимостью. И вот почему

За квадрат элитной недвижимости в Сочи просят 1,57 млн рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сочи забрал у Москвы звание города с самой дорогой недвижимостью. По данным агентств недвижимости, цены на элитные квартиры в Сочи оказались на 30% выше, чем в столице России. В Москве на первичном рынке элитное жилье продается в среднем по 1,2 млн руб. за квадратный метр. В Сочи же – дороже. Здесь за квадрат просят 1,57 млн рублей. За пределами Сочи и Москвы такие «космические цены» не наблюдаются больше ни в одном городе России. По сравнению с Санкт-Петербургом цены на элитные квартиры в Сочи оказались выше почти в 3,5 раза, а если сравнивать с Калининградом, то разница более чем в десять раз.

- Одна из главных причин роста цен на сочинскую недвижимость - это формирование инвестиционного тренда, - говорит вице-президент гильдии риелторов Сочи Евгения Проскурин. – В целом же Россия поднялась в мировом рейтинге роста цен на жилье, переместившись за год на 10 место. Недвижимость в стране подорожала на 14,4%. Поэтому в этом смысле сочинская недвижимость хороший инвестиционный актив. Но ценовое плато на сегодняшний день достигнуто. Больше уже расти просто некуда.

В Сочи не только подорожала элитная недвижимость, обычные «однушки», «двушки» и «трешки» тоже взлетели в цене. Например, если еще в прошлом году за квадратный метр стоил чуть больше 100 000 рублей, то сейчас – от 150 000 и выше.

- Сегодня минимальная цена за квадратный метр недвижимости в Сочи - 180 000 рублей, максимальная - 460 000 рублей, - говорит вице-президент гильдии риелторов Сочи Евгений Проскурин. – И несмотря на такие высокие цены, интерес к недвижимости на нашем курорте растет. К нам едут не только москвичи, но и жители Урала и Сибири. Многие просто вкладывают деньги, а сами не живут в Сочи. Потому что наш город будет всегда привлекательным для инвестиций.

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