«Я хочу к бабушке!»: 16-летнюю девочку, пропавшую в Краснодаре, обнаружили в аэропорту Благовещенска

Сейчас решается вопрос о том, как будут возвращать девочку отцу в Краснодар.

Эта история произошла в Краснодаре. Поздно вечером к полицейским обратился 40-летний мужчина. Правоохранителям он объяснил, что произошла беда — пропала его дочь.

- Она вышла из квартиры утром, около 09:30. Толком не сказала, куда идет. Спустя пару часов начал звонить ей, а у нее мобильник выключен. Пытался искать сам, спрашивал у соседей, набирал номер ее педагогов, но никто не видел дочку. Потому обращаюсь за помощью к вам, - переживая, рассказывал отец пропавшей девочки.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», девочке 16 лет, она — студентка 1 курса экономического факультета Краснодарского технологического колледжа. В квартире она живет без матери — ее воспитывает отец. Вот только отношения у них не ладились в последнее время. Девочке не нравилась постоянная опека папы. Кто из полицейских мог подумать, что поиски приведут их к аэропорту за 8 тысяч километров от Краснодара.

До Благовещенска девочка добралась с двумя пересадками.

- Ранее из дома она не уходила, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Правда, дома не раз говорила отцу, что хочет переехать жить к бабушке. Это и стало зацепкой, когда мы начали искать подростка. Как оказалось, женщина живет в Благовещенске Амурской области. С большой долей вероятности девочка могла отправиться к ней.

Как оказалось, пока отец и правоохранители рассылали ориентировку в отделы полиции края, 16-летняя краснодарка успела добраться до родины бабушки.

- Несовершеннолетняя приобрела авиабилет на свое имя сначала из Краснодара в Москву, а затем добралась до Благовещенска. Деньги она, по всей видимости, взяла у отца, - добавляет источник в правоохранительных органах.

Когда борт приземлился в Благовещенске, наземные службы сразу же передали информацию транспортным полицейским. А те уже сообщили краснодарским коллегам.

- Девочка не пострадала, с ней все в порядке. После беседы будет решаться вопрос о ее возвращении в Краснодар, - уточняют полицейские.

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