На Краснодарский край идет размытое бабье лето

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Те, кто переживал, что холода на Кубань пришли слишком рано, могут обрадоваться. Синоптики сообщают, что сырая и мокрая погода в регионе закончилась. Над Краснодарским краем наконец ясно. Более того, в ближайшее время кубанцы смогут на время сбросить с себя теплые пуховики - температурные отметки будут повышаться.

- Потепление идет, причем в плавном варианте. С каждым днем значения на столбиках термометров повышаются, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник. - Происходит это как засчет активного прогрева благодаря прояснению в небе, так и благодаря тому, что понизилась ветровая составляющая.

В регионе уже нет того урагана, что был пару дней назад. Сильных порывов не наблюдается ни на побережье, ни в центральной части края.

По словам метеоролога, на Кубани сейчас действует поле повышенного давления, из-за этого происходит температурная стабилизация.

- Пиковые температуры мы ожидаем уже в начале следующей недели. Но в среднем воздух будет прогреваться до 18-20 градусов в дневные часы, это, конечно же, выше текущих показателей, - добавляет Александр Колесник. - В дальнейшем идет небольшое понижение отметок - до 15-17 градусов. Однако ощущаться эти температуры будут иначе, поскольку нет такого сильного ветра. Так что у нас будет размытое бабье лето из-за "качелей".

Но все же приятная погода, по которой заскучали жители края, установится ненадолго. Начиная со вторника, 12 октября, кубанцам вновь придется брать с собой зонты. В регионе начнутся дожди, но они ожидаются кратковременными.

- Каких-либо неблагоприятных явлений пока не прогнозируем, - говорит «КП» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз погоды в Краснодаре на зиму 2021-2022: ждать ли снега и морозов

Сообщаем предварительный прогноз (подробнее)