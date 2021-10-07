Краснодарский край сорвет банк: из-за ковидных ограничений в стране Кубань ждет небывалый туристический спрос в Новый год

Спрос на отдых в Новый год на курортах высок Фото: Юлия БАРАНОВА

Каждый день страна обновляет антирекорды по новым заболевшим. В центральном оперштабе по коронавирусу уже заявили, что этой осенью их больше, чем прошлой в разы. Самые неблагополучные регионы по этой статистике вводят все новые ограничения. В большинстве из них в общественные места нельзя попасть без без специальных кюар-кодов (он присваивается автоматически после вакцинации от COVID-19). Найти такой универсальный пропуск можно в личном кабинете на госуслугах. Если, конечно, вы сделали прививку.

6 сентября через властные источники, стало известно, что и Краснодарский край не останется в стороне. И тоже планирует ограничивать посетителей кафе, ресторанов, кинотеатров и других увеселительно-развлекательных заведений требованиями предоставить кюар-код, как входной билет.

Однако официальных подтверждений, что меры все-таки будут приняты, пока нет.

- Этот вопрос витает в воздухе. И неизвестно, когда может быть принято решение, - пояснил "КП" - Кубань" источник во власти.

Вероятнее всего, курортному региону принять такое непопулярное решение накануне новогодних каникул очень непросто.

- Ковидные ограничения сейчас вводят во многих регионах страны. И это очень важным фактором становится при выборе места отдыха. Пока отечественные туристы охотно строят планы на зиму и бронируют отели. Но все в любой момент может измениться. Сейчас есть большой спрос на Крым и Краснодарский край в Новый год, — поясняет "КП" - Кубань" представитель туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Более того, по словам Сергея Ромашина, турпоток может быть значительно больше, чем в прошлом году.

- Летние показатели у Крыма и Краснодарского края были очень хорошими, а они продолжат их наращивать в Новый год и в Рождество, - сказал он.

Напомним, с августа в Краснодарском крае уже действуют антиковидные ограничения. Ни в одну уважающую себя гостиницу на курортах нельзя заселиться без сертификата о вакцинации на руках.