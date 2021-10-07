Фаст-фуд только навынос: в «Меге» Адыгеи ужесточают протиковидные меры

В Адыгее закрывают фуд-корты ресторанов быстрого обслуживания Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 октября торговые центра Адыгеи снова закрывают фуд-корты ресторанов быстрого питания. Купить бургер и газировку теперь можно только навынос. Ограничения не коснутся ресторанчиков со своими залами, там по-прежнему можно расположиться удобно, но соблюдая социальную дистанцию.

В торговом центре «Мега» подобные ограничения уже вводились не раз время пандемии.

Заболеваемость коронавирусом в Адыгее пошла на новую высоту. Медики региона заявили почти о троекратном увеличении случаев заражения COVID-19. Негативную статистику обсудили на заседании оперативного штаба, который прошел 6 октября в администрации республики.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом году на 124% возросло количество пневмоний и на 219% - число фактов заражения коронавирусной инфекцией. Самое страшное, что регистрируется большое число запущенных случаев болезни. Люди занимаются самолечением и обращаются в больницу, когда становится уже совсем худо. Не хотелось бы говорить об этом, но смертность от различных осложнений на фоне коронавируса выросла на 24% - рассказал на заседании оперативного штаба министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

Негативная статистика заставила снова заговорить об ужесточении протиковидных мер. В Адыгее ввели запрет на массовые свадьбы и изменили режим работы мечетей. По распоряжению главы республики ужесточили контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей.