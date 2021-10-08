Опека попросила сменить судью в деле о якобы издевательства над девятью детьми-сиротами на Кубани

Дети считают Ефимовых своими родителями Фото: Евгения ОСТРАЯ

Судебное заседание по делу семьи Ефимовых их Брюховецкого района вновь отложено. Родители 12 приемных детей Ирина и Александр Ефимовы вот уже несколько месяцев пытаются вернуть себе права на их воспитание.

19 июля власти Брюховецкого района Краснодарского края своим постановлением расторгли с ними договор о приемной семье и прекратили финансирование. Ефимовых вынуждают сдать детей в реабилитационный центр. Их заподозрили в издевательствах над подопечными.

К расследованию подключились и прокуратура, и Следком, и омбудсмен по правам детей в Краснодарском крае.

Хронология судебных тяжб с опекой - на сайте суда

На сайте Брюховецкого районного суда – хронология тяжб семьи с чиновниками. И все решения пока – в пользу Ефимовых.

- Факты жестокого обращения с детьми в семье Ефимовых не подтвердились. Отделом внутренних дел по Брюховецкому району было вынесено два постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, - говорит «КП» - Кубань» адвокат семьи Ефимовых Юлия Чесалина. – То есть сам факт, из-за которого у Ефимовых решили забрать приемных детей, оказался безосновательным. А суд решил, что проверки органов опеки были незаконными.

Более того, по факту фальсификации бумаг о проверке в приемной семье возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, кто и на каком этапе оговорил Ефимовых.

Но органы опеки и после этого не восстановили в правах приемных родителей. И сейчас уже искусственно затягивают разбирательство.

- Нами был подан протест по поводу решений органов опеки Брюховецкого района. Обстановка в семье Ефимовых не вызывает опасений. Но мы ждем решения суда, - прокомментировал "КП"- Кубань" старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Очередное судебное заседание, намеченное на 28 сентября, перенесли на 15 октября. Органы опеки внезапно заявили отвод судье в Брюховецкой Людмиле Сыроватской.

- За свою практику впервые слышу, чтобы аргументом для отвода судьи звучало то, что она уже удовлетворяла иски в пользу Ефимовых и может быть необъективной, - поясняет защитник семьи. – Но в пользу Ефимовых выносили решения и другие судьи этой инстанции.

К слову, судья Сыроватская удовлетворила требования опеки и передала материалы дела своей коллеге Ольге Волковой. Однако ей придется вникать в ситуацию заново.

А значит, Ефимовым снова придется просить помощи у неравнодушных, чтобы прокормить свою большую семью. Продуктами им помогают жители района, Ирина и Александр Ефимовы не работают - у них дома 12 детей с разными недугами, за каждым нужен уход и присмотр. Самому младшему ребенку в семье - 7 лет. Все приемные ребятишки - разных возрастов и с очень непростыми судьбами и недугами.

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