Рядом с самым богатым районом Краснодара соседствует бомжатня: вековые постройки разбирают на кирпичи

В центре города - пристанище для бездомных Фото: Юлия Чубакова

Многоэтажные высотки, популярный Мост поцелуев, что растянулся через реку Кубань, крупный торговый центр, новомодные кафе и рестораны. Так выглядит Кубанская набережная - старый центр Краснодара. Здесь ежедневно прогуливаются сотни людей. И практически никто из них не подозревает, что находится по соседству с этим эпицентром культурной жизни…

Кубанская набережная. Фото: Александр Лебедев

Полгода назад, в июне, на улице Ленина, что расположена перпендикулярно набережной, появилось настоящее пристанище для бездомных. Маргиналы обжили местный дворик по Ленина,5. Раньше здесь жили несколько семей, но полгода назад их переселили в новые квартиры из-за ветхого состояния домов.

- Раньше у нас был тихий, спокойный район, - вспоминает соседка Елена. - С бывшими жильцами мы были в хороших отношениях, всегда ладили. Жалоб никаких не было. А теперь здесь страшно жить! Мне даже пришлось поставить высокий забор, чтобы обезопасить себя от нежелательных "гостей".

Двор в центре города превратился в свалку. Фото: Юлия Чубакова

Сегодня дворик буквально утопает в грязи. Здесь царит полная антисанитария. Всюду валяются бутылки, сгнившие продукты питания, порванная одежда, горы досок и старой мебели. Запах стоит соответствующий. А ведь по соседству живут люди. Компания, которая здесь поселилась, большая - 10 человек.

Периодически бездомных забирают сотрудники полиции. Однако маргиналы все равно возвращаются на обжитое место.

Всюду валяются мусор, вещи и сгнившие продукты питания. Фото: Юлия Чубакова

Делают бизнес на исторических обломках

Днем новые жильцы устраивают “посиделки” с друзьями, шумят и дебоширят. А по вечерам - начинают “работать”. Маргиналы разбирают старинную стену, которая осталась здесь еще с конца 19 века. Они достают кирпичи и распродают их. По словам местных жителей, старинные кирпичи вывозят целыми машинами.

Несмотря на то, что стена была возведена в прошлом столетии, сейчас она не представляет никакой ценности.

Стена, которую разбирают бездомные. Фото: Юлия Чубакова

- Этот объект не находится под охраной и не числится как памятник архитектуры, - объяснил “КП”-Кубань начальник отдела государственного учета объектов культурного наследия Алексей Гончаров.

Это же подтвердил и историк, краевед Виталий Бондарь

- Предположительно, раньше в этом районе жили бедные люди, - прокомментировал специалист, - стена, действительно, относится к концу 19 - началу 20 веков. Она состоит из красного «полужелезняка». Связующим компонентом кирпичей служат известняк, либо цемент.

Однако если маргиналы продолжат разбирать стену, это может привести к плачевным последствиям. Все дело в том, что сооружение находится вблизи частных домов - оно подпирает стену соседнего жилища. Если историческую постройку разобрать полностью - то дом, в котором сегодня живут краснодарцы, просто рухнет.

- Эта земля принадлежит вневедомственной охране УВД по Краснодару, - пояснили "КП" - Кубань" в мэрии Краснодара.

Ватерклозет 19 века. Фото: Юлия Чубакова

Также на территории, которую обжили бездомные, есть ватерклозет, который тоже датируется концом 19- началом 20 века. Ранее “Комсомолка” уже писала об этом “таинственном” сооружении. Однако его новые жильцы не растаскивают - используют в личных целях.

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