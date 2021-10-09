В Краснодаре суд снизил компенсацию 18-летнему парню, из-за врачебной ошибки лишившемуся трети кишечника

Илья Томенко, будущий повар-кондитер, остался инвалидом из-за врачебной ошибки - неверного диагноза

В Краснодаре суд одобрил апелляцию, поданную больницей против определенной судом компенсации за врачебную ошибку. Теперь медучреждение выплатит 18-летнему парню, лишившемуся трети кишечника, 950 тысяч рублей, а не 5 миллионов, как было установлено ранее по просьбе пострадавшей стороны. Об этом накануне сообщил юрист, глава общественной организации "Право на здоровье" Николай Чернышук в социальных сетях.

- В июне 2021 года Первомайский районный суд вынес решение удовлетворить требования иска и взыскать 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда Больница скорой медицинской помощи была категорически не согласна с вынесенным решением. Далее - апелляция. Наши требования - оставить решение суда в силе. Требования больницы – отказать полностью. Требования прокурора – взыскать 2 000 000 рублей. Длительное ожидание судебного решения, и вот суд постановил: взыскать 950 000 тысяч рублей, - написал адвокат в своем Instagram-аккаунте.

Инцидент произошел зимой 2019 года. В одну из городских больниц карета скорой помощи доставила 18-летнего Илью Томенко с резкими болями в животе. Обследование установило обострение у 18-летнего юноши аппендицита, после чего была проведена операция.

Пациент перенес удаление аппендикса благополучно и постепенно восстанавливался. Однако развитие ситуации подпортил вердикт врачей: у парня якобы обнаружили рак. Юношу отправили на лечение в онкологическое отделение, а позже назначили операцию по удалению трети кишечника.

Однако после операции семья не оставила дело просто так. Подозрения были связаны с чужими данными на выданных анализах. Мама 18-летнего парня, будущего повара, лишившегося большей части важного органа, отправила результаты на генетическое исследование. Подозрения подтвердились: операцию юноше сделали по врачебной ошибке, а рак был обнаружен у чужой женщины.

Семья Ильи Томенко подала в суд на медучреждение. А 9 июня в ходе заседания было установлено, что больница выплатит парню компенсацию в размере 5 миллионов рублей, с чем клиника не согласилась, требуя полностью отказать, и подала апелляцию. Суд рассмотрел запрос и снизил объем компенсации до 950 тысяч рублей.

Решение обжаловать вердикт суда больница ранее прокомментировала тем, что вина учреждения не доказана, а операция проводилась в другом учреждении.