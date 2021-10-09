Домой пришли следователи: что известно о застройщике Темуре Намоеве, устроившем в Краснодаре дорожные разборки в стиле девяностых

Фото: скрин видео СУ СК по Краснодарскому краю

Нашумевшую историю в духе 90-х с телохранителями и несправедливо пострадавшим водителем газели почти неделю обсуждает весь город. 28 сентября роскошный кортеж из премиальных иномарок двигался в сторону железнодорожного переезда в поселке Индустриальном. В нем ехали известный в Краснодаре застройщик Темур Намоев и его охрана. По традиции здесь образовалась пробка, томиться в которой бизнесмен и его команда не захотели и попытались выехать на обочину. В это время дорогу крутой Bentley заблокировал водитель на газели.

Стерпеть такое поведение со стороны рядового шофера владельцы люксовых авто не смогли. Его и пассажира отечественного грузовика избили бравые ребята из охраны Намоева – дескать, уступать надо, не видишь, кто едет. Видео рукопашной попало в соцсети и вызвало общественный резонанс. Казалось, дальше обсуждения инцидента в интернете дело не зайдет, но в ситуацию вмешались правоохранители.

8 октября следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. В Краснодаре были задержаны бизнесмен и его охранники при оперативной поддержке сотрудников Росгвардии и полиции.

- Сейчас подозреваемые допрашиваются, по местам их жительства и работы проводятся следственные действия. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Андрею Маслову доложить о ходе проверки, установить участников конфликта и дать их действиям принципиальную правовую оценку, - сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Если вина фигурантов дела будет доказана в суде, их ждет штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

Одним из участников дорожной потасовки предположительно стал Темур Намоев, известный в Краснодаре директор группы компаний НВМ. Застройщик занимается возведением коттеджных поселков «Изумрудный город», «Крепость», «Рубиновый берег», «Золотой город» и других. Его фирма также владеет собственным бетонным, кровельным и асфальтным заводами. В юности Намоев занимался тхэквондо и рукопашным боем, а потом открыл в Краснодаре школу бокса.