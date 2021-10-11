28 парашютистов установили мировой рекорд, прыгнув с пешеходного моста в Сочи

Фото: instagram.com/skyparkajhackettsochi

В Скайпарке Сочи установили мировой рекорд массового бейспрыжка. 28 парашютистов одновременно прыгнули вниз с самого длинного в России подвесного пешеходного моста.

Фото: instagram.com/skyparkajhackettsochi

- Обновили мировой рекорд по бейсджампингу, поставленный в 2019 году. Тогда в прыжке участвовали 27 спортсменов, а годом ранее – 26. Это было страшно красиво! – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Скайпарке.

Фото: instagram.com/skyparkajhackettsochi

Зрители как заворожённые смотрели снизу вверх на разноцветные летящие в разные стороны парашюты и снимали происходящее на мобильники.

Фото: instagram.com/skyparkajhackettsochi

- Этот «многовей» (так по-другому называется этот массовый полёт. – Авт.) напомнил разлетающиеся семена одуванчика, только с крупными разноцветными парашютиками, - комментируют пользователи в сети.

Фото: instagram.com/skyparkajhackettsochi

Организаторы мероприятия отметили, что фестиваль прошел в штатном режиме. Никто из спортсменов не пострадал.

Сложный аттракцион невиданной смелости каждый год собирает участников на мосту Скайбридж. Подвесная переправа находится на высоте 207 метров от земли. Спортсмены прыгают с нее, словно делая шаг в бездну. Мероприятие собирает толпы людей, желающих полюбоваться красотой экстремального массового прыжка.

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