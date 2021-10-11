Обмывали - порвали два баяна: Долгострой отметил сдачу дорогущих квартир в Сочи вечеринкой со звездами

В Сочи масштабно отметили достройку проблемного ЖК

Еще несколько лет назад огромная недостроенная бетонная махина высилась в центре Сочи. А сотни дольщиков обивали пороги инстанций. Сдать дом на 568 квартир должны были в далеком 2014 году. Но этого не случилось. Два года назад для долгостроя нашли инвестора. 27 сентября проблемный ЖК ввели в эксплуатацию. Вечеринку по такому поводу устроили под стать ожиданиям окончания строительства - со звездами шоу-бизнеса. Вела ее теледива Ксения Собчак вместе с Игорем Верником. Только их участие обошлось организаторам в сумму около 8 млн рублей.

- Да, у нас был большой праздник. Мы презентовали свой жилищный комплекс, - подтвердили в компании-застройщике.

К слову, цену на элитные квартиры в центре Сочи там не называют. И несмотря на то что количество дольщиков, по официальным данным, равнялось количеству сданных квартир, продавать в новом ЖК есть что. Причем первым 20-ти покупателям застройщик презентует премиальный гаджет, тем самым стимулируя спрос.

- Мы еще не определились, сколько будет стоить квадратный метр. Вы просто можете оставить заявку, через пару недель мы вам перезвоним, - уточнили в компании.

Однако на сайтах продаж жилья уже появились расценки. Однушку по адресу того самого ЖК предлагают за почти 20 млн рублей.

Известно, что площадь квартир здесь от 37 до 140 квадратных метров.

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