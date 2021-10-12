Оказаться в нужном месте в нужное время помогут в «КОЛИБРИ»

Фото: instagram.com/lift.krasnodar.kolibri

Эффективность рекламы, размещенной в замкнутых помещениях, уже неоднократно доказана исследователями. Лучшего места, чем лифты многоэтажек для этого и придумать сложно.

Даже не страдающие клаустрофобией граждане в момент вертикального перемещения в капсуле лифта, подсознательно ищут «опору», за которую можно зацепиться глазу. А тут – привлекательный стенд с яркой и разнообразной рекламой. Улавливаете?

Содержимое будет изучено многократно! Если кто еще раздумывал, где разместить объявление о своих услугах и товарах, можете не сомневаться: в Краснодаре для этого есть надежный проводник!

Свой регулярный выбор «Колибри РА» в качестве партнера, владельцы Центра «У Виталия» аргументируют простыми подсчетами:

- Приток от рекламы в лифтах ежемесячно у нас составляет в среднем 10%. Мы работаем с этим агентством с 2019 года и будем продолжать сотрудничество. Качество и своевременность их услуг достойны благодарности!

Рост обращений до 15% от размещения макетов в лифтах фиксируют и в салонах красоты, фитнес-клубах, магазинах и клиниках, чьи владельцы обратились для размещения своей рекламы в «Колибри».

Удостовериться в этом своими глазами можно в Инстаграм-аккаунте Рекламного агентства: @lift.krasnodar.kolibri

В этом блоге много постов, посвященных обратной связи с заказчиками. Все они полны благодарности и пожеланий на дальнейшее долгосрочное сотрудничество.

А теперь самое главное: получить 41%-ю скидку при заказе рекламного размещения модуля в лифте можно, подписавшись на аккаунт @lift.krasnodar.kolibri и отправив сообщение в директ! Акция стартовала в октябре и сроки ее действия небезграничны!

Опыт, который дорогого стоит

Размещением рекламных макетов в лифтах краевой столицы ООО «КОЛИБРИ РА» занимается уже более 7 лет. Чаще всего, информационные стенды украшают лифты жилых комплексов комфорт-класса и выше. Рекламная компания печатает модули единым плакатом. Это значит, что ни одно рекламное объявление не потеряется, не отклеится и не будет уничтожено хулиганами.

Сегодня в краевом центре уже более 1 750 стендов данного РА и потенциальными клиентами рекламодателей становятся жильцы не менее 95 000 квартир. В зависимости от местоположения офиса, вы можете выбрать размещение в предпочтительном районе Краснодара.

Стоит также иметь в виду, что в кубанской столице продолжает действие режим повышенной опасности в связи с распространением COVID-19 и настенные баннеры, в отличие от бумажных объявлений, уменьшают риск распространения инфекции. Лифты, как и лестничные клетки, сотрудники управляющих компаний обрабатывают дезинфицирующим средством, в то время как доски с бумажными объявлениями не обеззараживает никто.

Уже известно всем, что горожане, измученные бесконечной угрозой вируса, стараются лишний раз ни к чему не прикасаться… Зачем же тогда тратить средства на флайеры и листовки, когда есть безупречный во всех отношениях способ донести информацию о себе «весомо, грубо, зримо?». А еще за подписку в Инстаграм и скидку весомую дадут!

Вы еще думаете? Подробнее о размещении рекламных плакатов в лифтах новостроек можно узнать по телефону 8(952)586-44-44 ( WhatsApp), а также по электронной почте Kraskurlv@mail.ru.

Сделайте вашу рекламу максимально эффективной и привлекательной! Подписывайтесь на наш Инстаграм-аккаунт@lift.krasnodar.kolibri, там все прайсы, условия и самая оперативная информация.