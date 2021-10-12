В Анапе «поспели» солеросы: где найти и чем опасны

Солеросы устелили водоем в Анапе. Фото: стоп-кадр из видео

Раз в год, осенью, Витязевский лиман, что находится под Анапой, превращается в настоящее марсианское поле. Здесь поспевает необычное травянистое растение - солерос. Оно относится к семейству амарантовых и имеет зеленоватую или светло-розовую окраску. Однако с приходом холодов солеросы меняют свой цвет - превращаются в ярко-оранжевые и пунцово-красные.

- Солеросы - это однолетнее растение, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - Такую необычную окраску он принимает из-за приближающихся холодов. Через время побеги солеросов отомрут, и растение снова станет привычного цвета.

Травянистое растение, словно ковер, устилает прибрежную часть Витязевского лимана.

- Все дело в том, солеросы растут на солоноватых водоемах. А в Анапе и на Таманском полуострове как раз находятся самые соленые лиманы. Поэтому это - привычная среда обитания этих необычных растений, - объясняет Вениамин Голубитченко.

Стоит сказать, это растение абсолютно не опасно. Угрозы нет ни для людей, ни для животных. Потому многие местные жители считают лиман, заполненный солеросами, настоящей достопримечательностью. К тому же это отличное место для того, чтобы сделать космические кадры. Особое внимание этому ярко-красному водоему уделяют любители ярких и необычных фотографий. Люди приезжают сюда, чтобы устроить фотосессии на фоне этих "марсианских" пейзажей.

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