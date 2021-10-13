Звездный сюрприз для аграриев: Наташа Королева выступит на Дне урожая в Краснодаре за 2 млн рублей

Фото: instagram.com/koroleva__star

Звезда российского шоу-бизнеса Наташа Королева выступит на Дне урожая в Краснодаре 30 октября. Об этом говорится в тендере на сайте госзакупок.

- Артист эстрады Наташа Королева (Порывай Наталия Владимировна) приглашена в рамках организации торжественного мероприятия, посвященного Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, - сказано в информации к лоту.

Заказчиком выступления Королевой является «Агентство культуры и искусства» Краснодарского края. Начальная стоимость закупки составила 2 230 000 рублей. Но единственным участником аукциона стал предприниматель М. Литвинов. Он предложил организовать концерт исполнительницы таких известных песен, как «Желтые тюльпаны» и «Маленькая страна» за 2 млн рублей. Торги завершены именно на этой сумме.

В министерстве сельского хозяйства Краснодарского края подтвердили, что на Дне урожая в краевом центре будет выступать Наташа Королева.

- Выступление планируется, - отметили в ведомстве. Но также добавили, что основной частью праздника все же станет награждение лучших аграриев.

- На торжественном мероприятии наградят представителей передовых предприятий АПК региона - это традиционно победители жатвы, а также рисоводы, садоводы, овощеводы, виноградари. После награждения запланирован концерт с участием музыкальных коллективов Краснодарского края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в минсельхозе региона. - Праздник урожая будет проводиться в максимально усеченном формате и с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что в допандемийный 2019 год кубанским аграриям тоже посчастливилось посмотреть концерт Наташи Королевой на Дне урожая в Краснодаре. По информации сайта госзакупок, тогда выступление звезды обошлось в 2 116 666,67 рубля.

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