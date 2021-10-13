В Краснодаре поймали второго из трех беглых пациентов психиатрической больницы

На свободе остался самый опасный беглец, имеющий судимость за совершение особо тяжкого преступления. Фото из ориентировки

Весь день полицейские шли по следу трех пациентов психиатрической больницы, совершивших дерзкий побег из стен специализированного лечебного учреждения. Поздно вечером 13 октября стало известно, что стражи порядка вышли на укрытие одного из беглецов. Он прятался в пригороде Краснодара.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, на территории города Краснодара в поселке Знаменском был задержан второй человек, находящийся в розыске, - сообщили детали преследования в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Задержанный пытался оказать сопротивление. Это молодой мужчина, находящийся под следствием за совершение преступления и отправленный в психиатрическую лечебницу на принудительное обследование. Ранее судим не был.

Таким образом, задержаны уже двое беглецов. Первого преступника удалось поймать в течении нескольких часов после побега. Сотрудники уголовного розыска задержали его на территории Адыгеи, в собственном доме в поселке Яблоновском

На свободе остался самый опасный из сбежавших. За плечами у рецидивиста срок за совершение особо тяжкого преступления. Сейчас полицейские отрабатывают все версии и догадки, где преступник может скрываться.

Напомним, что сообщение о безвестном исчезновении пациентов медучреждения в дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило утром 13 октября.

Преступники проходили в лечебном учреждении медобследования в рамках судебной экспертизы. Все трое подозреваются в совершении преступлений. Однако, полутюремное содержание пришлось не по вкусу мужчинам. Они вступили в сговор и разработали план побега. Пациенты распили решетку на окне и вылезли через него на улицу.

Сейчас следователи разбираются, каким образом в руки опасным преступникам попал напильник и почему охрана лечебницы вовремя не пресекла действия мужчин.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого необходимо сообщить в полицию по телефону «02» (с мобильного «102»).