Трое опасных пациентов сбежали из психбольницы Краснодара

Фото пресс-службы УМВД РФ по Краснодару

Из городской психиатрической больницы Краснодара сбежали трое пациентов. В полиции сообщили - мужчины очень опасны, стоит быть осторожными.

Фото из ориентировки

- Одного сбежавшего уже задержали. Еще двоих пациентов психиатрической больницы ищут. Разыскиваемые мужчины ранее были судимы: один за совершение особо тяжкого преступления, другой – за кражу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю.

Фото из ориентировки

В ведомстве добавили, что пациенты распилили решетку на окне и скрылись в неизвестном направлении. Одного из сбежавших из лечебного учреждения задержали в поселке Яблоновском по месту жительства. Сейчас выясняется, где могут быть двое других мужчин. В городе к поискам подключили наряды ДПС, ППС, казаков, волонтеров. И местных жителей, заметивших преступников, тоже попросили сразу звонить в полицию.

Фото из ориентировки

- В Краснодаре, районах края, а также ближайших регионах мужчин ищут с утра 13 октября. Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, необходимо сообщить в полицию по телефону «02», с мобильного - «102», - отметили в УМВД по городу.

Стоит отметить, что информация об особо опасных преступниках разлетелась по родительским чатам школ и детских садов. Мам и пап предупредили о беглых психически больных мужчинах, чтобы для безопасности взрослые встречали детей вечером и без необходимости не прогуливались в безлюдных местах.