Побег из психбольницы: как трем опасным пациентам в Краснодаре удалось улизнуть из спецучреждения, минуя охрану

Лечебница под охраной и колючей проволокой, но пациентам удалось бежать Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Утром 13 октября в Краснодаре на всех столбах появились ориентировки: из городской психиатрической больницы сбежали трое опасных пациентов. 20-летний Никита Житников, 25-летний Эрик Иванчук и 40-летний Александр Стешенко улизнули глубокой ночью, но до утра никто не кинулся их искать. Все трое были в больничном - пижамах и тапках. Но на улицах города в это время - ни души, и наряд беглецов не вызвал подозрений. Более того, их пропажу умудрились не заметить до утра. Когда 13 октября в лечебнице спохватились, эти трое отсутствовали уже больше восьми часов. Но как удалось вырваться из одного из самых охраняемых спецучреждений, не будучи обнаруженными несколько часов?!

"Комсомолка" решила проверить, насколько хорошо охраняется объект.

- Никому из посторонних сюда нельзя, - строго ответили мне на КПП у трехметрового забора с колючей проволокой. По периметру - видеосъемка.

Правда, этот универсальный ответ посетители лечебницы слышат ежедневно и вне зависимости от того, что произошло здесь накануне. На дворе - пандемия. Даже передачки для душевнобольных пациентов - через охрану.

Однако несмотря на то, что снаружи психбольница кажется неприступной крепостью, изнутри троица беглецов все же нашла брешь, уйдя на волю. Преступники перепилили решетку на окне, выпрыгнули из здания на улицу, а потом перелезли через забор. Скорее всего, мужчины перебрались через металлическое ограждение, а не кирпичную основательную стену.

С утра 14 октября здесь работают сварщики. Они заделывают все лазы, через которые гипотетически могли покинуть территорию пациенты.

Житникова нашли самым первым. Фото: ориентировка МВД

Санкции после ЧП не заставили себя ждать. Главврач больницы Елена Бойко уже поплатилась своим постом.

- Елена Олеговна собирает вещи, - ответила мне помощница главврача. - Сегодня у нее последний рабочий день.

Вокруг больницы то и дело кружат полицейские, а во дворе снуют охранники с надписью ЧОП.

- Внутри больницы проводятся следственные действия. Руководство уволено, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Иванчука поймали к вечеру следующего дня. Фото: ориентировка МВД

Особый тревожный режим здесь по-прежнему действует. Из трех беглецов поймали двоих - самых безобидных.

Первым нашли Житникова. Из всех троих он единственный не имеет проблем с законом. И скорее всего, сбежал по принципу "все побежали, и я побежал". Житников хоть и покинул лечебницу под покровом ночи, а пришел прямиком по домашнему адресу. Там его и взяли, вернув в палату.

Иванчука тоже нашли дома у матери. Правда, уже через несколько часов после побега. У него есть судимость за мошенничество и сложный душевный диагноз. Стационар ему необходим.

Самый опасный - Стешенко - на свободе. Фото: ориентировка МВД

Самый опасный из троицы - Стешенко - обвинялся в убийстве, но был признан психически больным, поэтому его поместили в медучреждение. В стационаре психлечебницы он уже не в первый раз. Именно "бывалый", предположительно, мог организовать побег. Он хорошо изучил территорию и знает время, когда в больнице затишье. Убегает, кстати, тоже не в первый раз.

Детали преступления, которое он совершил, следователи не раскрывают.

Сейчас проверяются все адреса, по которым Стешенко может находиться.

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