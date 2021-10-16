Ио мэра Краснодара Евгений Наумов: премия "Настоящие люди" - важный социальный проект

Евгений Наумов. Фото: администрация Краснодара

Стук сердца, сначала неуверенное, а потом размеренное, чистое дыхание…Эти звуки для врача-реаниматолога Алексея Завальского слаще всех шедевров мировой музыки вместе взятых. Когда пациент возвращается к жизни, в глазах врача всегда светит солнце.

- Я хотел стать космонавтом, а матушка сказала мне: "Сынок, таких как ты будет много, а врача - космонавта нет вообще", - вспоминает Алексей Завальский. - Ну я и решил пойти в медицину. Когда учился в университете, меня пригласили в реанимацию поработать медбратом, и я уже окончательно понял, что это моя стезя.

В больнице Алексей Владимирович спорит со смертью и вырывает из ее цепких рук пациентов. А дома Завальский – художник, пишет картины, так снимает стресс после тяжелого дня, а еще рисует новые судьбы – свои произведения врач продает на благотворительных аукционах. Вырученные деньги идут на помощь больным деткам.

Врач Алексей Завальский рисует картины, которые продает на благотворительном аукционе

Врач-реаниматолог номинирован на премию радио "КП"-Краснодар" "Настоящие люди". Эта премия - для героев, которые не только спасают жизни, но и помогают людям, которые попали в беду. И Алексей Завальский - один из них.

15 октября в эфире радио "КП"-Краснодар" мы провели часовой марафон, в котором рассказали о премии, о тех, кто стал ее участником. И представили сюжет о враче-реаниматологе Алексее Завальском.

Одна из работ врача

- Мне очень понравился сюжет с врачом-реаниматологом. Это особая профессия. Этот тот человек, который во время операции стоит по одну сторону операционного стола, а по другую сторону стоит смерть. И он должен не позволить ей забрать больного с собой. Это высочайший уровень ответственности и собранности, а то что парень ещё помогает детям – достойно уважения, нужно перед ним снять шляпу. Такими людьми мы гордимся, - делится впечатлениями заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края - председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский.

Мама Радомира Моисеева Анастасия тоже восхищается врачом-благотворителем. У ее мальчика врожденное генетическое заболевание - при котором прогрессирует мышечная слабость и атрофия. А доктор Завальский всегда рядом.

- Именно благодаря ему, мой ребенок до сих пор жив. Благодаря его помощи в прошлом году нам удалось купить очень важный для нас резервный аппарат ИВЛ - его приобрели на вырученные от продажи картин врача денег, - рассказала мама мальчика Анастасия Моисеева. - Это врач от Бога! Он помогает не только моему сыну, но и другим деткам с тяжелыми заболеваниями, он не оставляет наши семьи.

К помощи больным детям по примеру Алексея Завальского подключились и другие художники. Маленькое движение больших сердец во главе с врачом-реаниматологом не только спасает жизни, но и возвращает веру в человечество.

После того, как в ротации радио "КП - Краснодар" появился этот сюжет, его стали комментировать первые лица города.

- Слышал рассказ о враче реаниматологе из Краснодарского края. Очень талантливый врач, специалист от Бога. Он не только борется за жизнь пациентов в самых тяжёлых случаях, но и помогает за пределами больницы. Благодарю редакцию «Комсомольской правды» за инициативу создать этот социальный проект "Настоящие люди", - комментирует исполняющий обязанности мэра Краснодара Евгений Наумов.

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