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Общество16 октября 2021 9:33

Ио мэра Краснодара Евгений Наумов: премия "Настоящие люди" - важный социальный проект

В эфире радио "КП"-Краснодар" провели часовой марафон, в котором рассказали о героях среди нас
Анастасия БАРБАШ
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Евгений Наумов. Фото: администрация Краснодара

Евгений Наумов. Фото: администрация Краснодара

Стук сердца, сначала неуверенное, а потом размеренное, чистое дыхание…Эти звуки для врача-реаниматолога Алексея Завальского слаще всех шедевров мировой музыки вместе взятых. Когда пациент возвращается к жизни, в глазах врача всегда светит солнце.

- Я хотел стать космонавтом, а матушка сказала мне: "Сынок, таких как ты будет много, а врача - космонавта нет вообще", - вспоминает Алексей Завальский. - Ну я и решил пойти в медицину. Когда учился в университете, меня пригласили в реанимацию поработать медбратом, и я уже окончательно понял, что это моя стезя.

В больнице Алексей Владимирович спорит со смертью и вырывает из ее цепких рук пациентов. А дома Завальский – художник, пишет картины, так снимает стресс после тяжелого дня, а еще рисует новые судьбы – свои произведения врач продает на благотворительных аукционах. Вырученные деньги идут на помощь больным деткам.

Врач Алексей Завальский рисует картины, которые продает на благотворительном аукционе

Врач Алексей Завальский рисует картины, которые продает на благотворительном аукционе

Врач-реаниматолог номинирован на премию радио "КП"-Краснодар" "Настоящие люди". Эта премия - для героев, которые не только спасают жизни, но и помогают людям, которые попали в беду. И Алексей Завальский - один из них.

15 октября в эфире радио "КП"-Краснодар" мы провели часовой марафон, в котором рассказали о премии, о тех, кто стал ее участником. И представили сюжет о враче-реаниматологе Алексее Завальском.

Одна из работ врача

Одна из работ врача

- Мне очень понравился сюжет с врачом-реаниматологом. Это особая профессия. Этот тот человек, который во время операции стоит по одну сторону операционного стола, а по другую сторону стоит смерть. И он должен не позволить ей забрать больного с собой. Это высочайший уровень ответственности и собранности, а то что парень ещё помогает детям – достойно уважения, нужно перед ним снять шляпу. Такими людьми мы гордимся, - делится впечатлениями заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края - председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский.

Мама Радомира Моисеева Анастасия тоже восхищается врачом-благотворителем. У ее мальчика врожденное генетическое заболевание - при котором прогрессирует мышечная слабость и атрофия. А доктор Завальский всегда рядом.

- Именно благодаря ему, мой ребенок до сих пор жив. Благодаря его помощи в прошлом году нам удалось купить очень важный для нас резервный аппарат ИВЛ - его приобрели на вырученные от продажи картин врача денег, - рассказала мама мальчика Анастасия Моисеева. - Это врач от Бога! Он помогает не только моему сыну, но и другим деткам с тяжелыми заболеваниями, он не оставляет наши семьи.

К помощи больным детям по примеру Алексея Завальского подключились и другие художники. Маленькое движение больших сердец во главе с врачом-реаниматологом не только спасает жизни, но и возвращает веру в человечество.

После того, как в ротации радио "КП - Краснодар" появился этот сюжет, его стали комментировать первые лица города.

- Слышал рассказ о враче реаниматологе из Краснодарского края. Очень талантливый врач, специалист от Бога. Он не только борется за жизнь пациентов в самых тяжёлых случаях, но и помогает за пределами больницы. Благодарю редакцию «Комсомольской правды» за инициативу создать этот социальный проект "Настоящие люди", - комментирует исполняющий обязанности мэра Краснодара Евгений Наумов.

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