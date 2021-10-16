Краснодар в дыму: почему город душит смог

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Каждый год октябрь становится настоящим испытанием для краснодарцев, особенно тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания. Астматики спешат закрывать окна и не выходят на улицу. Едкий дым досаждает детям и взрослым в течение нескольких недель, пока в окрестностях города не выжгут все рисовые чеки.

В субботу вечером смог добрался в разные районы Краснодара. Этому способствует безветренная погода. По данным приложения «Эковизор», уровень загрязнения воздуха в 21 час достиг показателя 187. Это значит, что наблюдается высокое загрязнение, которое влияет на самочувствие большинства жителей.

В МЧС по Краснодарскому краю предупреждают – пал рисовой соломы может продлится до ноября. При этом абсолютно легально.

- Это разрешено Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт 63. Мероприятия могут проводится только в безветренную погоду при соблюдении ряда условий, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Территория для выжигания соломы должна быть на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты. Также вокруг участка необходимо убрать сухостой и валежник. За движением огня обязан следить человек, чтобы пламя не перекинулось дальше.

- Нарушение требований пожарной безопасности при сжигании рисовой соломы, влечет предупреждение или штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей, - добавляют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как отметили в МЧС, сегодняшнее сжигание рисовых чеков идет на территории соседнего региона.

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