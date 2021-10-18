Сразу несколько смерчей в Черном море заметили у берегов Сочи

Скриншот с видео

В Сочи погода в течение дня может поменяться несколько раз. То дождь со штормом, то солнышко со штилем. Утром 18 октября традиционно нестабильная обстановка – Дагомыс накрыло кратковременным ливнем, а у берегов курорта заметили сразу несколько смерчей.

- Погода удивила появлением двух небольших воронок в море. Они были на большом расстоянии от берега, восхищались вместе с детьми, - пишут пользователи в соцсетях.

Также гости и жители Сочи днем наблюдали толстый столб смерча неподалеку от маяка, в районе морпорта.

- Большой прям, страшный. Вот это турбина, - подписал ролик автор видео. Другие очевидцы также сообщали, что первый раз видели такую крупную воронку.

Смерчи в Сочи наиболее характерны для первой половины ноября. В МЧС распространяли предупреждение – спасатели говорили о вероятности образования водных вихрей в ближайшие дни. Воронки могут формироваться в море до конца дня 19 октября.

- По данным Росгидромета, в течение 18 и 19 октября на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем, - отмечали спасатели.

Жителям и гостям города-курорта советуют быть осторожными. При выходе воронки на сушу нужно укрыться в помещении или овраге и плотно прижаться к земле. Также стоит остерегаться порванных электрических проводов, высоких строений, деревьев, мачт, рекламных щитов и заборов.

В случае ЧС необходимо звонить по номеру 01 или 101 – с мобильного.

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