Градом засыпало одну из станиц в Краснодарском крае

Скриншот с видео

Восточную часть Кубани 16 и 17 октября атаковали грозы. Молнии сверкали так, что небесное светопреставление видели и в соседних районах края. А накануне вечером на одну из станиц обрушился град. Мелкой ледяной дробью накрыло Передовую, что в Отрадненском районе.

- Засыпало так засыпало. Во дворах несколько сантиметров было, словно снежные сугробы намело, - комментировали в соцсетях местные жители.

Как сыпал град, сняли камеры видеонаблюдения на улице Советской. Они были установлены в одном из дворов. Кадры разгулявшейся стихии опубликовал хозяин оборудования.

- На видео видно, что град очень сильный, будто метель за двором, - пишут пользователи Сети.

По предварительным данным, от стихии никто не пострадал, о пострадавшей инфраструктуре спасатели не сообщали.

Ранее синоптики предупреждали о непогоде. С 17 по 19 октября в крае прогнозировали дожди с грозами. Также ожидается похолодание. 19 октября в предгорьях пройдет мокрый снег. В низинах опустится густой туман. К среде столбики на термометрах днем опустятся до 10-12 градусов. А на побережье Черного моря возможно образование смерчей. Гостей и местных жителей просят быть осторожными.

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