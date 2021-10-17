Туристов предупредили об опасности Фото: Виктор КЛЮШКИН

Смерчи спрогнозировали на побережье Черного моря. Об опасном явлении предупредили спасатели МЧС.

- По данным Росгидромета, до конца суток 18 октября, а также в течение суток 19 октября 2021 года на участке Магри-Веселое (МО г. Сочи) есть опасность формирования смерчей над Черным морем, - уточнили в ведомстве.

Напомним, утром в воскресенье, 17 октября, три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Краснодара из-за тумана. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.