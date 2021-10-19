«Не хочу никого поддерживать»: Прославившаяся в Tik Tok теща Алексея Щетинина прокомментировала ситуацию с розыском

Фото: кадр из видео.

Еще год назад 45-летняя жительница Темрюка Юлия Филон купалась в лучах славы после публикации ролика в TikTok. Напомним, тогда женщина сняла радостное видео о том, как она бежит встречать своего зятя, и с кубанским акцентом осипшим голосом говорит: “Бегу с огорода домой, едет любимый зять, будем пить пи-и-в-о-о”. Ролик всего за сутки разошелся по соцсетям и набрал невероятное количество просмотров - за пару дней (!) миллионы. Люди по всей России начали снимать собственные радостные встречи. К такому флешмобу подключались и актеры, и известные телеведущие.

Как стало известно, тот самый зять, который позже стал появляться и в других роликах знаменитой тещи, подозревается в ряде преступлений. Следователи даже объявили его в федеральный розыск.

- Сейчас расследуется дело об убийстве жителя станицы Ахтанизовской в декабре 2020 года (ч.1 ст.105 УК РФ), разбойном нападении на него (ч.3 ст. 162 УК РФ) и применении насилия, опасного для жизни, сотрудников полиции в Анапе (ч.2 ст.318 УК РФ), - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - В федеральный розыск объявили 44-летнего жителя Темрюкского района Алексея Щетинина.

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А тем временем теща Алексея Щетинина прокомментировала ситуацию с розыском. В своем Tik Tok женщина записала видеообращение, в котором ясно дала понять, что открещивается от своих некогда любимых родственников. Юлия Филон не собирается помогать дочке и зятю, которого она когда-то так радостно встречала с пивом.

- С чего я должна кого-то поддерживать? - заявила блогер в свойственной ей манере. - Не-не-не, за что боролись, на то и напоролись!

Также женщина опубликовала скриншот переписки со своей дочерью, в которой заявила, что разбирательства правоохранителей в отношении ее супруга - бумеранг.

По некоторым данным, Юлия Филон в обиде на дочь с прошлого года. На то есть причины - Анастасия Щетинина вместе с супругом Алексеем выгнали блогера из дома и забрали деньги, которые в свое время знаменитая теща заработала в Tik Tok.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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