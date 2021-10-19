5 малоизвестных фактов о Кубанском казачьем хоре

Кубанский казачий хор Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кубанский казачий хор отмечает свой солидный юбилей - 210 лет со дня образования. За эти годы народный коллектив стал настоящим символом Кубани. Певцов знают и любят не только в Краснодарском крае, но и далеко за его пределами. А гастроли казачьего хора становятся долгожданным событием по всему миру.

“Комсомолка” собрала 5 малоизвестных фактов о главном хоре Кубани.

1. Кубанский казачий хор начал свою творческую деятельность в день празднования Покрова Пресвятой Богородицы.

Первое выступление Кубанского казачьего хора состоялось 14 октября 1811 года. Дата - символичная! Именно в этот день православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Изначально хор состоял из голосистых казаков, которые исполняли песни на службах в Воскресенском соборе Екатеринодара. Позже это стало приравниваться к войсковой службе, и казаки перешли на полное обеспечение Черноморского казачьего войска. Кубанским казачьим хором коллектив стал называться лишь в 1861 году.

2. Из Кубанского казачьего хора хотели сделать ансамбль

Виктор Захарченко стал художественным руководителем творческого коллектива в 1974 году. Он пришел на этот пост 14 октября, в день, когда хор отмечал свои солидные 163 года. Вот только судьба творческого коллектива тогда висела на волоске - Краснодарская филармония собиралась реформировать коллектив из-за того, что каждое выступление было слишком дорогим удовольствием. Концерты обходились бюджету в круглую сумму. Поэтому штат собирались сократить, а из хора сделать простой ансамбль. Но Виктор Гаврилович не позволил это сделать. Он лично поехал по станицам и хуторам Кубани, записал больше тысячи народных песен, которые и начали исполнять артисты под руководством нового худрука.

3. Каждая репетиция Кубанского казачьего хора начинается с молитвы

Вера - неотъемлемая часть жизни любого казака. Поэтому каждая репетиция творческого коллектива начинается с молитвы. Артисты хора под чутким руководством своего художественного руководителя Виктора Захарченко читают «Отче наш» и просят Бога уберечь от бед и помочь в их свершениях.

4. Не хор, а семья!

В Кубанском казачьем хоре царит по-настоящему теплая и семейная атмосфера. Художественный руководитель ласково называет своих артистов детками, а здание, в котором находится народный коллектив, - «домом казачьего хора».

5. Виктор Захарченко: «Хор будет жить и со мной, и без меня, ведь с нами Бог»

Восемь лет назад в интервью «Комсомольской правде» Виктор Захарченко признался:

- Я читал, что человеку отведено в среднем восемьдесят лет на жизнь. И я понимаю, что времени осталось мало, но я с уверенностью могу сказать, что хор будет жить и со мной, и без меня, ведь с нами Бог!