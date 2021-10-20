Из-за извержения вулкана в Краснодарском крае закрыли вход на территорию для туристов

Фото: кадр из видео.

Из-за извержения вулкана в Краснодарском крае закрыли вход для туристов. Об этом сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

По словам председателя Краснодарского отделения Российского экологического общества Тимура Татьянченко, подходить близко к Шуго сейчас опасно. Из кратеров извергается горячая грязь, которая распространяется на десятки метров вокруг вулкана.

- Помимо прочего глиняные массы содержат большое количество обломочного каменного материала. То есть в человека, который находится рядом, может прилететь обломок горных пород размером с кирпич. Те, кто стремится посмотреть на вулкан и как можно ближе подойти к нему, могут пострадать, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» председатель правления Краснодарского регионального отделения организации Российское экологическое общество Тимур Татьянченко.

На данный момент проснувшийся на днях грязевой вулкан Шуго в Крымском районе вступил в интенсивную фазу извержения.

- Геологические процессы вулкана Шуго не прекращаются на протяжении многих лет, связано это с постоянным ростом Кавказской горной системы, - говорит глава муниципалитета Сергей Лесь. - Запасы грязи в Шуго постоянно возобновляются.

По его словам, в грязевом растворе отмечается большое содержание йода и брома. Периоды активного извержения и выброса грязевой массы более 1 метра случаются не так часто.

- На данный момент на вулкане наблюдаются редкие, не стабильные извержения, - уточняет Сергей Лесь.

Поэтому сейчас территория охраняется. В целях безопасности на некоторое время будет закрыта для туристов.

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