Нерабочие дни в Краснодаре с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать Фото: Мария ЛЕНЦ

Нерабочие дни в Краснодаре с 30 октября о 7 ноября 2021 года объявлены официально. Такое решение было принято на совещании Президента с правительством. Владимир Путин отметил, что «важно сбить темпы распространения инфекции».

Нерабочие дни в Краснодаре с 30 октября о 7 ноября 2021 года должны улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе. Она остается напряженной. Ежедневно на Кубани фиксируется свыше 200 новых случаев заражения коронавирусом.

Нерабочие дни в Краснодаре с 30 октября о 7 ноября 2021 года позволят избежать новых вспышек заболеваемости. В случае необходимости они могут быть продлены. Об этом было сказано на совещании.

Отмечается, что главы регионов имеют право ввести новые ковидные меры досрочно. Это касается регионов, где ситуация с распространением инфекции остается напряженной.

На период нерабочих дней в Краснодаре с 30 октября о 7 ноября 2021 года сотрудники предприятий Кубани сохранят зарплату. То есть новые ковидные ограничения никак не скажутся на доходах местных жителей.

Отметим, что за последние сутки на Кубани было сдано 254 положительных тестах на коронавирус. Возглавил антирейтинг по количеству новых случаев заражения инфекцией Краснодар. Здесь диагноз COVID-19 подтвердился у 72 человек. Еще 26 пациентов сдали положительный текст на коронавирус в Лабинском районе. Замкнул тройку антирейтинга Темрюкский район. Здесь диагноз COVID-19 подтвердился у 19 местных жителей.

Напомним, что лучший способ избежать заражения инфекцией – массовая вакцинация. Она началась на Кубани в конце прошлого года. За это время прививку от инфекции поставили более 2 миллионов человек.

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