Бывший вице-губернатор Андрей Алексеенко назначен первым вице-мэром Краснодара

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Андрей Алексеенко покинул пост первого вице-губернатора Краснодарского края. Его назначили первым заместителем главы Краснодара. Теперь он будет исполнять обязанности мэра. Ранее, после ухода Евгения Первышова, и.о. главы был Евгений Наумов.

- Городская дума Краснодара 21 октября на очередном заседании согласовала Андрея Алексеенко на должность первого заместителя главы краевого центра. До завершения конкурса на должность руководителя муниципалитета, он будет исполнять обязанности главы Краснодара, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что количество кандидатов, претендующих на кресло мэра Краснодара, увеличилось до трех. На должность главы подали заявки директор муниципального предприятия «Ейские тепловые сети» Андрей Назаров и индивидуальный предприниматель Евгений Ильин, а также себя выдвинул руководитель организации «Южный молочный союз» Константин Синецкий.

После назначения бывшего вице-губернатора Андрея Алексеенко исполняющим обязанности мэра города многие делают вывод, что именно он станет новым градоначальником. Хотя документы на пост главы Алексеенко еще не подал.

СПРАВКА "КП"

Андрей Алексеенко родился 23 апреля 1978 года в станице Новопокровской. Окончил КубГАУ по специальностям: «Промышленное и гражданское строительство» и «Финансы и кредит».

До 2010 года занимал должность начальника отдела в департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации Краснодара. Работал заместителем главы Туапсинского района и и.о. руководителя Ейского района. С октября 2015 года занимал должность вице-губернатора Кубани.

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