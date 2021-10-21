Стало известно, кто займет кресло мэра Краснодара

Стало понятно, кто станет мэром Краснодара меньше, чем через месяц

В мэрии Краснодара обещали, что озвучат список претендентов на пост мэра города до середины ноября. Однако уже после заседания гордумы 21 октября стало понятно, что интриги нет.

- Первым заместителем главы города назначается Андрей Алексеенко, - огласили депутаты внезапное решение.

Логично, что в отсутствии главы города именно он будет исполнять обязанности мэра до выборов, а не Евгений Наумов, как было до этого.

К слову, еще вчера Андрей Алексеенко занимал не менее ответственную должность первого заместителя губернатора Кубани. Но 21 октября в пресс-службе главы региона сообщили, что он покинул свой пост накануне.

И если то, кто сменит его в команде губернатора, пока непонятно, а вот кто возглавит мэрию Краснодара, уже не вызывает сомнений.

- Андрей Алексеенко был самым вероятным кандидатом на пост градоначальника с самого начала. Ему давно прочат эту роль. Очевидно, что от этих разговоров во властных кабинетах устали и решили сделать ход конем до официального завершения сбора документов от кандидатов, - озвучил свое мнение "КП" - Кубань" политолог Андрей Тимошенко.

Андрей Алексеенко приступил к новым обязанностям

Такое внезапное переназначение может объясняться и тем, что в городе накопилось немало проблем, которые лучше бы решить поскорее.

К примеру, ситуация с коронавирусом ухудшается по всей стране. Президент объявил 9 дней нерабочими. А жители России, которых попросили переждать вспышку инфекции дома, уже строят планы на отдых в Краснодарском крае.

От глав крупных городов на Кубани потребуют принять в этой связи ряд серьезных решений. И Андрей Алексеенко - самый опытный из них.

Напомним, заседание оперативного штаба по коронавирусу проведет 21 октября глава региона Вениамин Кондратьев. На нем будут озвучены важные решения, связанные с новыми ограничениями в регионе.