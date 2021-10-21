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21 октября 2021 11:18

Стало известно, кто займет кресло мэра Краснодара

Накануне выборов градоначальника кубанской столицы сменился ИО
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Стало понятно, кто станет мэром Краснодара меньше, чем через месяц

Стало понятно, кто станет мэром Краснодара меньше, чем через месяц

В мэрии Краснодара обещали, что озвучат список претендентов на пост мэра города до середины ноября. Однако уже после заседания гордумы 21 октября стало понятно, что интриги нет.

- Первым заместителем главы города назначается Андрей Алексеенко, - огласили депутаты внезапное решение.

Логично, что в отсутствии главы города именно он будет исполнять обязанности мэра до выборов, а не Евгений Наумов, как было до этого.

К слову, еще вчера Андрей Алексеенко занимал не менее ответственную должность первого заместителя губернатора Кубани. Но 21 октября в пресс-службе главы региона сообщили, что он покинул свой пост накануне.

И если то, кто сменит его в команде губернатора, пока непонятно, а вот кто возглавит мэрию Краснодара, уже не вызывает сомнений.

- Андрей Алексеенко был самым вероятным кандидатом на пост градоначальника с самого начала. Ему давно прочат эту роль. Очевидно, что от этих разговоров во властных кабинетах устали и решили сделать ход конем до официального завершения сбора документов от кандидатов, - озвучил свое мнение "КП" - Кубань" политолог Андрей Тимошенко.

Андрей Алексеенко приступил к новым обязанностям

Андрей Алексеенко приступил к новым обязанностям

Такое внезапное переназначение может объясняться и тем, что в городе накопилось немало проблем, которые лучше бы решить поскорее.

К примеру, ситуация с коронавирусом ухудшается по всей стране. Президент объявил 9 дней нерабочими. А жители России, которых попросили переждать вспышку инфекции дома, уже строят планы на отдых в Краснодарском крае.

От глав крупных городов на Кубани потребуют принять в этой связи ряд серьезных решений. И Андрей Алексеенко - самый опытный из них.

Напомним, заседание оперативного штаба по коронавирусу проведет 21 октября глава региона Вениамин Кондратьев. На нем будут озвучены важные решения, связанные с новыми ограничениями в регионе.

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