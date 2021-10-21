Вулкан в Краснодарском крае: утих или собирается с новыми силами

Фото: кадр из видео.

Разбушевавшийся вулкан Шуго в Крымском районе Краснодарского края вызвал большой ажиотаж среди местных жителей и туристов. Многие, узнав о выбросах грязи, рванули к месту, чтобы сделать эффектные кадры. Правда, власти района поспешили обезопасить любопытных гостей и ограничили вход на территорию.

- Глиняные массы содержат большое количество обломочного каменного материала. То есть в человека, который находится рядом, может прилететь обломок горных пород размером с кирпич, - предупреждал председатель правления Краснодарского регионального отделения организации Российское экологическое общество Тимур Татьянченко. - Те, кто стремится посмотреть на вулкан и как можно ближе подойти к нему, могут пострадать.

Но все же нашлись везунчики, снявшие грязевой вулкан на камеру. Правда, сами «плевки» записать не успели - Шуго быстро уснул. И всех сейчас волнует вопрос, надолго ли.

Вообще Шуго является одним из крупнейших действующих грязевых вулканов в Краснодарском крае.

- Периодичность его извержений зависит от тектонических движений земной коры, динамики роста давления газа в жерле вулкана, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» Тимур Татьянченко.

Геологические процессы вулкана Шуго не прекращаются на протяжении многих лет. На фоне относительно спокойного «характера», в 1903-м, 1908-м и 2006-м годах наблюдались кратковременные бурные извержения. Кстати, в этот раз тоже был достаточно мощный выброс - грязевая масса взлетала на высоту более 1 метра. А это случается не так часто.

- На самом деле извержение вулкана Шуго происходит достаточно часто, специалисты следят за его состоянием и при необходимости всегда предупреждают туристов о том, безопасно ли находиться рядом с ним, - уточняют в администрации Крымского района.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из-за извержения вулкана в Краснодарском крае закрыли вход на территорию для туристов

Жителей и гостей региона предупреждают об опасности вулкана Шуго, который «проснулся» на днях (подробнее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Такая активность опасна»: в Краснодарском крае внезапно проснулся огромный грязевой вулкан

Геолог рассказал, чем вызвано извержение вулкана в Краснодарском крае (подробнее)