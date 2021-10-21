После взрыва бомбы в Новороссийске пострадали пять домов и гостиница

Камень пробил крышу и потолок. Фото: @natvlad2610

В Новороссийске 20 октября взрывотехники уничтожили фугасную бомбу, пролежавшую на дне моря более 70 лет. Боеприпас был найден боевыми водолазами. Транспортировать снаряд для уничтожения в более безопасном месте не было возможности, поскольку снаряд смог детонировать во время перевозки. Военные заявляют, что все прошло в штатном режиме. Дата и время ликвидации были заранее согласованы с Управлением по делам ГО и ЧС администрации Новороссийска.

- Все мероприятия по уничтожению взрывоопасного боеприпаса времен Великой Отечественной войны были выполнены в строгом соответствии с требованиями руководящих документов и инструкций, регламентирующих проведение данного вида работ, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Южного военного округа.

Однако прогремевший взрыв, был такой силы, что поднял камни, которые долетели до пяти домов жителей поселка Мысхако на улице Промышленной, а взрывная волна выбила окна и двери в гостинице. По счастливой случайности, людских жертв нет, несмотря на то, что многие находились в своих домах.

Подвесной потолок безнадежно испорчен. Фото: @natvlad2610

- У нас пострадала крыша и стеклянная дверь. Морской камень пробил металлочерепицу, порвал подвесной потолок, - отметила жительница Новороссийска Наталья. – Моя дочь была в это время дома, она очень испугалась, подумала, что в доме что-то взорвалось.

По словам Натальи, ущерб ее дому, по предварительным данным, составил около 100 тысяч рублей. Кто будет его компенсировать, - вопрос остается открытым. 21 октября администрация Новороссийска совместно с военными проведет встречу с пострадавшими. Но шансы получить выплаты, по мнению юристов, минимальны, если жилье не застраховано.

На восстановление дома потребуется около 100 тысяч. Фото: @natvlad2610

- Если дома были куплены в ипотеку или они застрахованы, то можно обратится в страховую компанию за выплатой. На компенсацию можно рассчитывать, если в договоре эта ситуация попадает под страховой случай. Если нет, то нужно предъявлять претензии тем, кто выполнял работы, и обращаться в суд за взысканием убытков, - прокомментировал краснодарский юрист Борис Богданов.