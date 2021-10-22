Михалков продолжает активно работать и снимать кино Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный режиссер Никита Михалков - многодетный отец. В браке с Анастасией Вертинской у него родился сын Степан, а нынешняя жена Татьяна подарила дочерей Анну и Надежду, а также еще одного сына - Артема. Звездный отец, кстати, уже давно примерил на себя еще и роль дедушки. У всех его наследников появились свои дети. Никита Михалков - дедушка 11 внуков.

Как сообщает kp.ru, накануне режиссер отметил 76-летие. По случаю дня рождения младшая дочь артиста Надежда поделилась редким архивным семейным снимком. Фотография растрогала поклонников Никиты Михалкова.

Надежда написала трогательные признание в любви отцу. Свое поздравление она сопроводила фотографией, которая была сделана в тот момент, когда Никита Михалков любуется новорожденной дочкой.

На черно-белом снимке, который опубликован на сайте kp.ru, режиссер прижимает малышку к груди.

- Эта фотография очень точно передает наши отношения, - написала наследница в блоге. - Держишь крепко, но нежно, а я не сопротивляюсь, но на всякий случай морщусь. Пап, с Днем рождения. Будь с нами и будь здоров.

Фотография растрогала поклонников Никиты Михалкова, многие поразились тому, с какой любовью звездный отец относится к дочери.

- Никита Сергеевич всегда был трепетным отцом, - пишут пользователи, восхищаясь старым семейным снимком.

Стоит сказать, что с юбилеем поздравила Михалкова и его вторая супруга. Пара счастлива в браке без малого 50 лет - настоящий пример для молодого поколения.

- У тебя есть все самое главное. Для многих ты творческий и гражданский ориентир. Твори! Ждем твоих фильмов! Ну, и здоровья, - написала Татьяна Евгеньевна.