В Краснодаре накрыли банду, похитившую деньги при ремонте дорог

Следователи уже напали на след похитителей бюджетных денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевом центре громкий скандал. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Краснодару заявили о факте растраты бюджетных денег в крупном размере. По материалам дела, почти миллион рублей был похищен при выполнении ремонта городских дорог. Сейчас следователи распутывают этот криминальный клубок, ниточки которого уже привели к одному громкому обыску.

Последний рабочий день недели для сотрудников администрации Краснодара выдался жарким. С утра в мэрию пожаловали силовики, они буквально перевернули вверх дном кабинет одного из высокопоставленных чиновников. Среди сотрудников поползли слухи, которые вскоре получили подтверждение – обыски проходили в кабинете вице-мэра Артема Доронина. Из своего кабинета 33-летний чиновник уехал на допрос в полицию. Молодого управленца подозревают в причастности к финансовым махинациям.

К вечеру 22 октября стало известно о возбуждении уголовного дела о хищении денежных средств при выполнении муниципального контракта по ремонту и устройству дорог

Как сообщил нашему изданию источник в правоохранительных органах, в распиле бюджетных средств участвовала группировка.

- Генеральный директор непубличного акционерного общества, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с неустановленными лицами под видом выполнения работ по муниципальному контракту похитил деньги в сумме около 880 тысяч рублей, - рассказали следователи ГУ МВД России по Краснодарском краю.

Вице-мэр Краснодара Артем Доронин как раз отвечает за транспортное и дорожное хозяйство, а также за выполнение контрактов, которые заключает департамент.

Следователи Следственного управления УМВД России по городу Краснодару в отношении подозреваемого и еще нескольких пока неустановленных лиц возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».

Расследование только началось и не исключено, что повлечёт за собой громкие события.