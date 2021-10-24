«Монеты, каски, гильзы и останки бойцов»: Страшную находку обнаружил поисковой отряд из Сочи на месте Сталинградской битвы

Отряд продолжит работы. Фото: sochi.ru

Со времени Сталинградской битвы прошло уже более 60 лет. Но отголоски тяжелейших уличных боев в виде покрытых пулевыми отверстиями и рваными осколочными дырами находок под Волгоградом всплывают до сих пор. Поисковый отряд из Сочи побывал на одной из экспедиций. Копатели обнаружили страшную находку.

Фото: sochi.ru

- Работы велись на окраине поселка Ерзовка Волгоградской области. Это место, где был сомкнут Сталинградский котел вокруг шестой армии фельдмаршала Паулюса. Местность обследовали в течение недели. Сначала здесь нашли пулеметный ящик с дисками. Затем обнаружили останки шести бойцов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города-курорта.

Фото: sochi.ru

В мэрии добавили, что по одежде специалисты выяснили, что один из погибших был офицером, также под землей оказались погребены санитарка и четыре стрелка.

Фото: sochi.ru

При раскопках найдены и личные вещи бойцов: монеты, кружка, каски, гильзы, фрагменты санитарной сумки со стеклянными колбами. А еще – неизвестный документ, на котором предварительно расшифровывается «пересылка… на перевозку…». Пожелтевший лист уже отправили в специальную лабораторию для расшифровки.

Фото: sochi.ru

Поднятых героев войны перезахоронят в братской могиле с воинскими почестями в селе Россошка Волгоградской области.

Фото: sochi.ru

Поисковой отряд «Подвиг» из Сочи продолжит работы. У ребят большой опыт, приобретенный на раскопках мест боев под Туапсе, Ржевом. Администрация города-курорта оказывает поддержку поисковикам. Они выполняют важную социальную миссию, возвращая с войны безвозвратно ушедших героев, чей подвиг становится известным.

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