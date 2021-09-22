Останки древних людей нашли при строительстве дороги к морю в Краснодарском крае

При раскопках нашли древнее захоронение

Стройка века в Тимашевском районе только набирает обороты. Северный обход станет крупнейшим дорожным строительством здесь за последние 15 лет. Местные жители давно ждали объездную дорогу. Будущая 15-километровая трасса позволит разгрузить город, через который сейчас плывет огромный поток транзитных машин к Черноморскому побережью. Обход станет частью маршрута со стороны Москвы и центральной части России по направлению к курортам Азово-Черноморского побережья и на Крым.

Пока идет разведка местности, специалисты снимают плодородный слой на отчужденных под автодорогу бывших сельхозугодиях. Бок о бок с дорожниками работают археологи. Без проведения археологической экспертизы стройка не начнется. В центре раскопок могут быть найдены ценные артефакты, важные для сохранения культурного наследия России. Поэтому первыми здесь начинают именно историки. Ученые со всей страны едут на Кубань за открытиями. На стройплощадке Северного обхода трудится экспедиция Института археологии Российской академии наук.

Сантиметр за сантиметром, с помощью специальных радаров археологи открывают сокрытые веками тайны. Вот первые находки – древние захоронения и орудия труда и быта.

- Мы приступили к работе недавно. Сначала провели разведку, после уже приступили к раскопкам. Сейчас уже выявлено десять погребений. Это скелеты. Пока не можем сказать какой они статус занимали в своём обществе. Мы видим, что большинство захоронений без инвентаря, - рассказал научный сотрудник отдела Института археологии РАН Павел Успенский.

Раскопанный курган состоит из несколько насыпей, то есть, как бы многоэтажный. Сначала одно захоронение было, потом другое и так несколько ярусов. По словам ученых, образование этой насыпи занимало 3-4 тыс. лет.

Сокровища кургана заинтересовали не только ученых. Местная детвора бегает сюда с большим интересом, чем на уроки истории в школе.

- Дети сюда на экскурсии ходят. Ученые разрешают, только просят аккуратней, чтобы сами не свалились в ямы. Здесь, говорят, нашли захоронение ребенка 16 века, - рассказывает Кристина, жительница поселка Садовод.

В свободное время ученые академии наук охотно проводят мини-экскурсии для ребятни, рассказывая им об истории их малой родины. Такое в учебниках не увидишь.

Находки прекрасно сохранились, говорят ученые. После изучения часть артефактов будет передана в местный музей археологии.