Строительство Тимашевского обхода завершится к 2024 году

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Тимашевском районе Кубани продолжают строить дорожный обход. Там появятся 15 километров новой дороги.

- Сделать дорогу в этом районе давно просили местные жители, потому что из-за ж/д переезда им приходилось стоять в километровых пробках, особенно в летнее время. Сейчас рабочие выравнивают основание и перестраивают слои дорог из гравия, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отметим, что закончить строительство обхода должны закончить в 2024 году.

Напомним, строительство дороги в Тимашевске началось в декабре 2020 года. Цена строительства составляет 14 миллиардов рублей.