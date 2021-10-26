Моргенштерну светит уголовная статья за высказывания про День Победы

Алишер Моргенштерн дал интервью Ксении Собчак.

Рэпер Алишер Моргенштерн в который раз доказал, что от народной любви до ненависти один шаг. Еще совсем недавно скандального исполнителя буквально боготворили за помощь тяжелобольному ребенку, но общественный гнев снова обрушился на Моргенштерна. Причина - скандальное интервью еще одной «всероссийской любимице» и провокаторше Ксении Собчак.

Как сообщает сайт kp.ru, вышло интервью, которые уже вызвало волну народного бешенства.

В беседе с ведущей Алишер заявил о бессмысленности празднования Дня Победы. Почувствовав скандальную тему, Собчак вцепилась в гостя и раскрутила его на откровенную беседу. Излишняя откровенность теперь может подвести Моргенштерна под уголовную статью.

- Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, дату широко празднуют, всем что-то пытаются доказать. Не знаю, может, это скрепы какие-то? Не понимаю! Наверное, гордиться просто больше нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили, - выдал Моргенштерн.

Результаты не заставили себя долго ждать. Не успев выйти в свет, интервью уже навлекло на себя гнев россиян. "Ветераны России" обратились с жалобой в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру, - сообщает kp.ru.

Моргенштерна могут привлечь к ответу по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Полгода назад в нее были внесены поправки, предусматривающие наказание за публичное оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.