«Он все время плакал и мешал отдыхать»: В Краснодарском крае осудили мать с любовником, которые убили годовалого малыша толкушкой

Наталья Мартусенко и Алексей Ляшов на объявлении приговора. Фото: Краснодарского краевого суда.

Краснодарский краевой суд окончил рассмотрение громкого дела, которое завели на двоих сожителей, убивших годовалого малыша. Напомним, эта пробирающая до костей история произошла весной 2020 года. Тогда 27-летняя Наталья Мартусенко из Сочи развелась с мужем. На руках у нее остались трое детей. Но вместо того, чтобы заниматься ими, женщина искала любовные приключения. И нашла.

В соцсетях она познакомилась с 19-летним жителем станицы Удобная, Отрадненского района. Между молодыми людьми завязалась переписка, а вскоре женщина решила съехаться с ухажером. При этом, как удалось узнать «КП» - Кубань», Наталья оставила одного ребенка с бабушкой в Сочи, а второго отдала на воспитание в Ставрополь к биологическому отцу. Самого младшего – годовалого Дмитрия (имя изменено - Авт.) взяла с собой.

Фото: соцсети

Разбирательства начались благодаря звонку станичного фельдшера. 31 марта около 5 утра медик сообщил, что приехал по вызову и обнаружил тело годовалого ребенка. По словам матери, 27-28 марта малыш упал с дивана, якобы она не доглядела. Малыш, по слова Натальи, повредил ногу, а через пару дней вновь по неосторожности упал. Вот только эксперты при осмотре тела обнаружили у мальчика не только перелом ноги, но и следы черепно-мозговых травм. А это значит, что ребенка жестоко били и не один раз.

Правда всплыла во время расследования. Как выяснилось, 13 марта 2020 года Наталья Мартусенко, разозлившись на плач своего ребенка, дважды ударила его кулаком по голове и ногой в область правой голени.

Фото: соцсети

- Тем самым женщина причинила малышу травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом обеих костей правой голени, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском краевом суде. - При этом в больницу ребенок доставлен не был, помощь ему не оказывалась.

А 31 марта 2020 года Наталья вместе с любовником взбесились из-за постоянных криков ребенка. Вместе они начали его избивать. Удары наносили сильные - били по голове кулаками. А затем съехавшая с катушек парочка взяла доску и металлическую «толкушку» для приготовления пюре и добила кроху...

На мамашу и ее сожителя завели уголовное дело.

- Они обвиняются в причинении телесных повреждений годовалому мальчику, повлекшему его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ), - сообщали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После всех разбирательств дело передали в суд.

Фото: соцсети

- Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемые признали в полном объеме, - говорили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Но уже в зале суда Наталья пошла в отказ.

- В своем последнем слове женщина виновной себя не признала, обвинив во всем своего сожителя. Сам мужчина от последнего слова отказался, - добавляют в Краснодарском краевом суде.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал пару виновными. Наталью Мартусенко приговорили к 16 годам лишения свободы - наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. А Алексею Ляшову дали 12 лет "строгача".

- Также Ляшов обязан принудительно наблюдаться и лечиться у психиатра по месту отбывания наказания, - уточняют в суде.

Пока приговор в законную силу не вступил, а это значит его пара может обжаловать.

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