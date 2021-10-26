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Происшествия26 октября 2021 11:55

«Он все время плакал и мешал отдыхать»: В Краснодарском крае осудили мать с любовником, которые убили годовалого малыша толкушкой

В своем последнем слове мамаша виновной себя не признала, обвинив во всем сожителя
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Наталья Мартусенко и Алексей Ляшов на объявлении приговора. Фото: Краснодарского краевого суда.

Наталья Мартусенко и Алексей Ляшов на объявлении приговора. Фото: Краснодарского краевого суда.

Краснодарский краевой суд окончил рассмотрение громкого дела, которое завели на двоих сожителей, убивших годовалого малыша. Напомним, эта пробирающая до костей история произошла весной 2020 года. Тогда 27-летняя Наталья Мартусенко из Сочи развелась с мужем. На руках у нее остались трое детей. Но вместо того, чтобы заниматься ими, женщина искала любовные приключения. И нашла.

В соцсетях она познакомилась с 19-летним жителем станицы Удобная, Отрадненского района. Между молодыми людьми завязалась переписка, а вскоре женщина решила съехаться с ухажером. При этом, как удалось узнать «КП» - Кубань», Наталья оставила одного ребенка с бабушкой в Сочи, а второго отдала на воспитание в Ставрополь к биологическому отцу. Самого младшего – годовалого Дмитрия (имя изменено - Авт.) взяла с собой.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Разбирательства начались благодаря звонку станичного фельдшера. 31 марта около 5 утра медик сообщил, что приехал по вызову и обнаружил тело годовалого ребенка. По словам матери, 27-28 марта малыш упал с дивана, якобы она не доглядела. Малыш, по слова Натальи, повредил ногу, а через пару дней вновь по неосторожности упал. Вот только эксперты при осмотре тела обнаружили у мальчика не только перелом ноги, но и следы черепно-мозговых травм. А это значит, что ребенка жестоко били и не один раз.

Правда всплыла во время расследования. Как выяснилось, 13 марта 2020 года Наталья Мартусенко, разозлившись на плач своего ребенка, дважды ударила его кулаком по голове и ногой в область правой голени.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Тем самым женщина причинила малышу травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом обеих костей правой голени, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском краевом суде. - При этом в больницу ребенок доставлен не был, помощь ему не оказывалась.

А 31 марта 2020 года Наталья вместе с любовником взбесились из-за постоянных криков ребенка. Вместе они начали его избивать. Удары наносили сильные - били по голове кулаками. А затем съехавшая с катушек парочка взяла доску и металлическую «толкушку» для приготовления пюре и добила кроху...

На мамашу и ее сожителя завели уголовное дело.

- Они обвиняются в причинении телесных повреждений годовалому мальчику, повлекшему его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ), - сообщали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После всех разбирательств дело передали в суд.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемые признали в полном объеме, - говорили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Но уже в зале суда Наталья пошла в отказ.

- В своем последнем слове женщина виновной себя не признала, обвинив во всем своего сожителя. Сам мужчина от последнего слова отказался, - добавляют в Краснодарском краевом суде.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал пару виновными. Наталью Мартусенко приговорили к 16 годам лишения свободы - наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. А Алексею Ляшову дали 12 лет "строгача".

- Также Ляшов обязан принудительно наблюдаться и лечиться у психиатра по месту отбывания наказания, - уточняют в суде.

Пока приговор в законную силу не вступил, а это значит его пара может обжаловать.

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Краснодарский краевой суд вынес приговор сожителям, убившим годовалого ребенка
Краснодарский краевой суд вынес приговор сожителям, убившим годовалого ребенка
Краснодарский краевой суд окончил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Натальи Мартусенко 1992 г.р., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.111; п. «в», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ и Алексея Ляшова 2000 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ. Из приговора суда следует, что подсудимые, являясь сожителями, временно проживали с 11-месячным сыном женщины в ст. Удобной Отрадненского района. 13 марта 2020 года Мартусенко, разозлившись на плач своего ребенка, нанесла ему не менее 2 ударов кулаком по голове и ногой в область правой голени, причинив травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом обеих костей правой голени. При этом в больницу ребенок доставлен не был, помощь ему не оказывалась. 31 марта 2020 года Мартусенко вместе со своим сожителем Ляшовым, будучи раздраженными постоянными криками ребенка, вместе начали его избивать, нанося удары по голове кулаками, а затем доской и металлической «толкушкой» для приготовления картофельного пюре. От полученных травм ребенок скончался. В своем последнем слове Мартусенко виновной себя не признала, обвинив во всем своего сожителя. Ляшов от последнего слова отказался. Рассмотрев материалы уголовного дела, выслушав доводы сторон и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых. Они признаны виновными, с учетом тяжести совершенного преступления, им назначены наказания в виде лишения свободы: Мартусенко на срок 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год; Ляшову на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Также Ляшову судом назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача психиатра по месту отбывания наказания. Приговор в законную силу не вступил.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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