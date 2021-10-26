Без QR-кода не поженят: в Адыгее непривитые пары не пустят в загс

В Адыгее не поженят без QR-кода. Фото: архив КП

Сложная эпидемиологическая ситуация в стране и регионах вынуждает вводить все новые и новые ограничения, связанные с риском распространения коронавируса. В Адыгее вводят QR-коды для молодоженов и их гостей. В загсах республики с 1 ноября новобрачные и все присутствующие на торжественной регистрации должны предоставить документы, доказывающие прохождение вакцинации от коронавируса, или справку о перенесенной инфекции. Соответствующий указ подписан главой региона Муратом Кумпиловым.

С 25 октября QR-коды в Республике Адыгея нужны для посещения библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, выставок, салонов красоты, фитнес-центров и бассейнов, а также детских игровых площадок и досуговых заведений в торговых центрах.

QR-код можно предоставлять в бумажном или в электронном виде через телефон или планшет. Также, чтобы попасть на мероприятие, можно предоставить ПЦП-тест, но он должен быть сдан не позднее, чем за 72 часа до посещения.

В Адыгее с 28 октября по 10 ноября приостанавливается предоставление ряда услуг: работы кинотеатров, кальянных и ночных клубов, детских развлекательных центров, иных досуговых заведений, расположенных также в ТРЦ. Школьники будут находятся на единых каникулах, чтобы прервать цепочку инфицирования среди участников образовательного процесса.

Из-за ухудшения эпидобстановки в регионе развернуты дополнительные места в больницах. Госпитализировано 825 человек, 25 человек –находятся в реанимации.

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