Как получить QR-код в Республике Адыгея 2021: подробная инструкция Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Внеплановые каникулы объявлены в России. В большинстве регионов они продлятся неделю – с 30 октября по 7 ноября. Такие меры связаны со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. Они позволят избежать новых вспышек и очагов коронавируса.

Помимо каникул, сразу несколько регионов России ввели QR-коды. Они нужны для посещения массовых мероприятий и общественных мест. Например, кафе или фитнес-центров.

«КП» – Кубань» выяснила, как получить QR-код о вакцинации в Республике Адыгея 2021. Он подтвердит, получил ли человек оба компонента вакцины от COVID-19 или переболел коронавирусом в течение полугода.

Также личный кабинет укажет наличие отрицательного теста ПЦР-теста, который был сдан за последние 72 часа.

Как получить QR-код в Республике Адыгея 2021?

Человеку необходимо перейти на портал Госуслуг, пройти в личный кабинет и вбить в поиск запрос: «Сертификат вакцинированного». Система направить пользователя на страницу «Вакцинация COVID-19». Внизу будет доступен QR-код сертификата. Он сохранен в формате PDF и имеет возможность для скачивания.

Также получить QR-код в Республике Адыгея 2021 с помощью приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» в Google Play или iOS. Он будет находится в разделе «Документы». Пользователю будет достаточно нажать на «Сертификат вакцинации от COVID-19».

Как использовать QR-код в Республике Адыгея 2021?

- Скачкать код на смартфоне или распечатать на бумаге;

- предъявить на входе в заведение вместе с паспортом.

- сотрудник учреждения сделает скан код и сверит данные с документами.

Например, QR-коды в Республике Адыгея 2021 введены официально. Они будут нужны в следующих заведениях и учреждениях:

- Библиотеки;

- театры;

- кинотеатры;

- концертные залы;

- выставки;

- закрытые спортивны объекты (фитнес-центры, бассейны)

- салоны красоты;

- детские игровые комнаты;

- досуговые заведения в ТЦ.

Отмечается, что QR-коды в Республике Адыгея 2021 заработают с 25 октября.